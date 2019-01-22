''Задницу порвали!'' Заключенный рассказал о шокирующих пытках в российской тюрьме. 18+

В российской тюрьме заключенных массово пытают и подвергают сексуальным издевательствам.

Об этом рассказал заключенный Дмитрий Лошагин, который проходит свидетелем по уголовному делу бывшего замначальника колонии Рафика Зинатуллина, передает "Комсомольская правда".

Известно, что Зинатуллин вместе с пятью заключенными пытал людей в колонии, вымогая у них деньги за безопасность. Пытали заключенных очень жестоко: топили, заставляли ходить на корточках часами, ну и самое страшное – насиловали и избивали.

"Перед моими глазами осужденному Карпову, который сейчас потерпевшим является, извиняюсь за выражение, задницу черенком от лопаты порвали. Это было в СУСе на моих глазах. Мы с ним шли одним этапом", – рассказал Лошагин.

Тюрьма в России

Заключенный рассказал, что боялся быть "опущенным", то есть изнасилованным и поэтому платил деньги начальнику колонии Сергею Созинову.

"Я два года подряд, а конкретно в 2016 и 2017 годах, платил Созинову деньги за "сексуальную безопасность", чтобы меня никто не трогал", – добавил он.

Добавим, что СУС – это специальные условия содержания, утяжеляющие быт заключенного в тюрьме.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ опубликовали видео жестоких пыток в российской колонии.

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