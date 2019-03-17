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"Зачем рисовать, если есть "калаш": в Госдуме потребовали от школьников "защищать родину"

1.7тЧитать материал на украинском

Пользователи сети осудили инициативу вернуть в школы России начальную военную подготовку (НВП).

С таким предложением во время встречи членов Совфеда с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой выступил сенатор от Кировской области Виктор Бондарев (чтобы посмотреть видео, поскролльте страницу вниз).

"Почему убрали НВП из школы? Вы понимаете, что пацифист не будет защищать никогда родину? Стихотворениями или кисточкой никто никогда ее не защищал и не защитит? Тем более в наших условиях, когда вокруг такое творится", — цитирует чиновника "Знак".

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Виктор Бондарев

Виктор Бондарев

Миротворец

"Поймите, это надо вводить сейчас. В армии срок службы сократили до одного года благодаря пацифистам. Ребенок боится автомата. Ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать. Разве это нормальное явление?" — возмутился россиянин.

Россияне раскритиковали предложение Бондарева, заявив, что в образовании РФ есть много других, более важных проблем.

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"Он страдает от... переизбытка интеллекта", "Конечно, зачем ребенку знать стихи и уметь рисовать, когда есть "калаш", "Что за дети пошли. Поедет император в Манеж, а они даже гранату метнуть не смогут", "Это точно 2019-й?" "Лучше бы молчал", "Вот именно он первый и хочет войны. Ума палата", — пишут в комментариях к новости в соцсетях.

"Зачем рисовать, если есть "калаш": в Госдуме потребовали от школьников "защищать родину"
"Зачем рисовать, если есть "калаш": в Госдуме потребовали от школьников "защищать родину"
"Зачем рисовать, если есть "калаш": в Госдуме потребовали от школьников "защищать родину"
"Зачем рисовать, если есть "калаш": в Госдуме потребовали от школьников "защищать родину"
"Зачем рисовать, если есть "калаш": в Госдуме потребовали от школьников "защищать родину"
"Зачем рисовать, если есть "калаш": в Госдуме потребовали от школьников "защищать родину"

Иллюстрация

Иллюстрация

anews.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как православные скауты в Украине готовят детей к войне и прославляют Россию. Одна из таких организаций длительное время работает в Чернигове.

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Место
Россия
Теги
оружиедетиНовости Россиишкола
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de lik
de lik
Да херня все это: айда скакать на майдан, нас голыми руками не взять-тильки за сало если!
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Д Алексей
Д Алексей
Ватные клоуны воюют со всеми, не замечая что их захватило опг озеро 19 лет назад ..
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