"Зачем рисовать, если есть "калаш": в Госдуме потребовали от школьников "защищать родину"

Пользователи сети осудили инициативу вернуть в школы России начальную военную подготовку (НВП).

С таким предложением во время встречи членов Совфеда с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой выступил сенатор от Кировской области Виктор Бондарев (чтобы посмотреть видео, поскролльте страницу вниз).

"Почему убрали НВП из школы? Вы понимаете, что пацифист не будет защищать никогда родину? Стихотворениями или кисточкой никто никогда ее не защищал и не защитит? Тем более в наших условиях, когда вокруг такое творится", — цитирует чиновника "Знак".

Виктор Бондарев Миротворец

"Поймите, это надо вводить сейчас. В армии срок службы сократили до одного года благодаря пацифистам. Ребенок боится автомата. Ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать. Разве это нормальное явление?" — возмутился россиянин.

Россияне раскритиковали предложение Бондарева, заявив, что в образовании РФ есть много других, более важных проблем.

"Он страдает от... переизбытка интеллекта", "Конечно, зачем ребенку знать стихи и уметь рисовать, когда есть "калаш", "Что за дети пошли. Поедет император в Манеж, а они даже гранату метнуть не смогут", "Это точно 2019-й?" "Лучше бы молчал", "Вот именно он первый и хочет войны. Ума палата", — пишут в комментариях к новости в соцсетях.

Сенатор от Кировской области Виктор Бондарев попросил министра образования Ольгу Васильеву вернуть в российские школы начальную военную подготовку. По его словам, дети боятся автоматов и не знают, как кидать гранаты https://t.co/HcDstMQtaw pic.twitter.com/MdDLnLM5FU — TJ (@tjournal) 17 березня 2019 р.

Иллюстрация anews.com

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