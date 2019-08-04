"Зачем ребенка посадили? Постановка!" Фото с протестов в Москве разъярило сеть

Фотография маленького ребенка на протестах в Москве, которые прошли 3 августа, разозлила пользователей сети.

Соответствующий снимок опубликовал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов на своей странице в Instagram, показав грустную девочку с игрушкой на фоне шагающего по дороге ОМОНа.

"Прогулки по бульварам", – просто подписал Венедиктов, однако в сети снимок обозвали постановкой, а фотографа – провокатором.

Ребенок на протестах в Москве instagram /aavst

"Постановка, причем весьма грубая", "Уж больно постановочное фото, слишком топорно. Репортажные фото с задержаний гораздо более впечатляющие", "Говорящее фото, независимо постановочное оно или нет. У наших детей отбирают будущее", "А зачем этого ребенка туда посадили? Где родители? Провокаторы", "Вся суть путинского режима", – прокомментировали в сети.

Протесты в Москве Baza

Как сообщал OBOZREVATEL:

Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.

МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.