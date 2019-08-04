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"Зачем ребенка посадили? Постановка!" Фото с протестов в Москве разъярило сеть

2.9т Читать материал на украинском

Фотография маленького ребенка на протестах в Москве, которые прошли 3 августа, разозлила пользователей сети.

Соответствующий снимок опубликовал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов на своей странице в Instagram, показав грустную девочку с игрушкой на фоне шагающего по дороге ОМОНа.

"Прогулки по бульварам", – просто подписал Венедиктов, однако в сети снимок обозвали постановкой, а фотографа – провокатором.

Ребенок на протестах в Москве

Ребенок на протестах в Москве

instagram /aavst

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"Постановка, причем весьма грубая", "Уж больно постановочное фото, слишком топорно. Репортажные фото с задержаний гораздо более впечатляющие", "Говорящее фото, независимо постановочное оно или нет. У наших детей отбирают будущее", "А зачем этого ребенка туда посадили? Где родители? Провокаторы", "Вся суть путинского режима", – прокомментировали в сети.

"Зачем ребенка посадили? Постановка!" Фото с протестов в Москве разъярило сеть
"Зачем ребенка посадили? Постановка!" Фото с протестов в Москве разъярило сеть
"Зачем ребенка посадили? Постановка!" Фото с протестов в Москве разъярило сеть
"Зачем ребенка посадили? Постановка!" Фото с протестов в Москве разъярило сеть
"Зачем ребенка посадили? Постановка!" Фото с протестов в Москве разъярило сеть
"Зачем ребенка посадили? Постановка!" Фото с протестов в Москве разъярило сеть

Протесты в Москве

Протесты в Москве

Baza

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Персона
Алексей Венедиктов
Место
Россия Москва
Теги
протест Новости России соцсети
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
Голобородька повязали.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Как мило, отличная постановочная картинка, хавайте дБ Бл)))
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