Навальный мерзкий тип. Многие говорят, что он лучше Путина и не убил тысячи людей. Угу, пока не убил. Во время грузино-российской войны, Навальный призывал объявить Грузии полную блокаду, выселить грузин из России, призывал запустить крылатую ракету, много всего говорил и называл грузин "грызунами". Отличный "лидер", прям демократище. Забыли как Навальный говорил, что Крым российский и не иначе?

Конечно, это не значит, что Путин хороший, отнюдь, подобные высказывания говорят о том, что Навальный не особо будет отличаться и с его приходом оккупационная и агрессивная политика России не изменится, а может и усугубится.

Народ России должен восстать против тоталитарного режима, против беззакония и самоуправства. Многие протестанты именно об этом вчера говорили, а не за то, что они вышли в поддержку Навального.

Пока Россия не станет цивилизованным государством, где работают законы цивилизованного мира, никаких изменений не предвидится. Пока российские оппозиционеры поддерживают аннексию и оккупацию, нам, украинцам, не стоит ждать от них ничего хорошего. Долгая борьба у нас ещё впереди…

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