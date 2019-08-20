"Забыли блокаду, скоты?" "Кровавое пиндосское" побоище в Петербурге возмутило россиян

В Санкт-Петербурге (Россия) впервые прошла испанская традиционная битва помидорами – Томатина.

Видео развлечения опубликовала агенство Ruptly (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Тонны помидоров стали "снарядами" в рамках мероприятия, которое прошло на стадионе "Кировец" во вторник, 20 августа.

В Петербурге прошла Томатина Комсомольская правда

У россиян такая забава вызвала волну возмущения. Пользователи оставили множество комментариев, пристыдив организаторов за подобное действо в городе, где была блокада.

"Какой адский п**ц, простите", "На ум приходит крылатая фраза Лаврова: "Д*билы, б**дь." Причём и участники и организаторы", "Дикость", "Ну вы серьезно? Кидаться пищей, это как-то так себе. Мы вдруг стали пиндоссией?", "Зачем мы перенимаем западные традиции?", "Д*бильный праздник. Кидаться жратвой – это так по-пиндосски", "В Питере. Испоганить 20 тонн еды. И назвать это праздником. Мерзость", "Ни одна страна не перенимает российские развлечения, только голозадая голодная Россия", "Забыли блокаду? Скоты!" – написали под видео.

В Северной столице впервые прошла Томатина. 20 тонн помидоров стали снарядами для "сражения" на стадионе "Кировец".



Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/rYwU4oS2Hi — ТАСС (@tass_agency) August 19, 2019

В Северной столице впервые прошла Томатина. 20 тонн помидоров стали снарядами для "сражения" на стадионе "Кировец".



Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/rYwU4oS2Hi — ТАСС (@tass_agency) August 19, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в жители Санкт-Петербурга вызвали негодование в сети кощунственными акциями, которые они посвятили дню снятия блокады Ленинграда.

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