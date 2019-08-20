Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

"Забыли блокаду, скоты?" "Кровавое пиндосское" побоище в Петербурге возмутило россиян

2.9т Читать материал на украинском

В Санкт-Петербурге (Россия) впервые прошла испанская традиционная битва помидорами – Томатина.

Видео развлечения опубликовала агенство Ruptly (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Тонны помидоров стали "снарядами" в рамках мероприятия, которое прошло на стадионе "Кировец" во вторник, 20 августа.

Новости
"Чтоб Америку бомбить - денег дох*ра": россиян разозлил выпад Скабеевой о бедности

В Петербурге прошла Томатина

В Петербурге прошла Томатина

Комсомольская правда

У россиян такая забава вызвала волну возмущения. Пользователи оставили множество комментариев, пристыдив организаторов за подобное действо в городе, где была блокада.

"Какой адский п**ц, простите", "На ум приходит крылатая фраза Лаврова: "Д*билы, б**дь." Причём и участники и организаторы", "Дикость", "Ну вы серьезно? Кидаться пищей, это как-то так себе. Мы вдруг стали пиндоссией?", "Зачем мы перенимаем западные традиции?", "Д*бильный праздник. Кидаться жратвой это так по-пиндосски", "В Питере. Испоганить 20 тонн еды. И назвать это праздником. Мерзость", "Ни одна страна не перенимает российские развлечения, только голозадая голодная Россия", "Забыли блокаду? Скоты!" – написали под видео.

"Забыли блокаду, скоты?" "Кровавое пиндосское" побоище в Петербурге возмутило россиян
"Забыли блокаду, скоты?" "Кровавое пиндосское" побоище в Петербурге возмутило россиян
"Забыли блокаду, скоты?" "Кровавое пиндосское" побоище в Петербурге возмутило россиян
"Забыли блокаду, скоты?" "Кровавое пиндосское" побоище в Петербурге возмутило россиян
"Забыли блокаду, скоты?" "Кровавое пиндосское" побоище в Петербурге возмутило россиян
"Забыли блокаду, скоты?" "Кровавое пиндосское" побоище в Петербурге возмутило россиян
"Забыли блокаду, скоты?" "Кровавое пиндосское" побоище в Петербурге возмутило россиян

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в жители Санкт-Петербурга вызвали негодование в сети кощунственными акциями, которые они посвятили дню снятия блокады Ленинграда.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Санкт-Петербург
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
7
16
Смешно
1
Интересно
2
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
Конечно тащить в северный Петербург экзотическую южную забаву - это верх деби-лизма. В Испании эта традиция имеет какой-то смысл, а в Питере то что? Урожай томатов созрел в северных болотах? ))) Но и заходится так по этому конфузу тоже не великого ума дело. В общем: одни дураки зачем-то эту дурь устроили не к месту и не по делу, другие излишне резво и эмоционально начали по этому поводу истерить. Дураки и с одной стороны и с другой. А нормальным, здоровым людям чхать и на тех и на этих. Какой-то процент неадэкватов и просто дурней есть в любой стране, не только в Украине...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Петрова Ольга
Петрова Ольга
такую традицию испании могут испортить только немытые урки параши
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
То, что бульдозеры уничтожили тысячи тон нормальной, качественной еды, их не возмущает ...А давленные помидорки, вызвали праведный гнев. И ещё... Я побывал в нескольких нормальных странах, но нигде не встречал такого благоговейного трепета перед "едой", как у россиян .
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...