"Забудьте о Крыме": у Путина ответили на рукопожатие Зеленского

У президента РФ Владимира Путина ответили насчет готовности лидеру Украины Владимира Зеленского пожать руку главе Кремля.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Зеленскому лучше пожимать руку, не спрашивая о возвращении оккупированного Крыма, передает РИА Новости.

"Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать. А что касается Донбасса, то мы уже говорили: здесь надо не Путину жать руку, а выполнять минские договоренности, тогда можно будет всем друг другу пожать руки и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт", – высказался Песков.

Напомним, что Владимир Зеленский в эфире украинского телевидения заявил, что подал руку главе РФ Владимиру Путину в Париже. При этом он отметил, что готов пожать не один раз руку Путину в случае возвращения Украине оккупированных территорий.

Зеленский и Путин

Как писал OBOZREVATEL:

Встреча в Париже 9 декабря стала первым саммитом в "нормандском формате" с 2016 года. В Елисейском дворце собрались лидеры Украины, Германии, Франции и России – Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин (вся хроника событий собрана здесь).

Зеленский и Путин впервые встретились лично (до этого они общались только по телефону). В рамках саммита президенты Украины и России побеседовали тет-а-тет.

По итогам "нормандской встречи" стороны подписали совместное коммюнике. Были достигнуты договоренности об обмене пленными, полном прекращении огня на Донбассе, разведении войск еще на трех участках и о дальнейшей работе в "нормандском формате".

Зеленский весьма позитивно оценил итоги саммита. Он подчеркнул, что Украине удалось добиться шести поставленных целей без сдачи национальных интересов.

Тем временем Путин заявил о разногласиях с Зеленским по Донбассу.

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