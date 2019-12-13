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13 декабря • обновлено в 13:05
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"Забудьте о Крыме": у Путина ответили на рукопожатие Зеленского

2.2т
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У президента РФ Владимира Путина ответили насчет готовности лидеру Украины Владимира Зеленского пожать руку главе Кремля.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Зеленскому лучше пожимать руку, не спрашивая о возвращении оккупированного Крыма, передает РИА Новости.

"Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать. А что касается Донбасса, то мы уже говорили: здесь надо не Путину жать руку, а выполнять минские договоренности, тогда можно будет всем друг другу пожать руки и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт", – высказался Песков.

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Напомним, что Владимир Зеленский в эфире украинского телевидения заявил, что подал руку главе РФ Владимиру Путину в Париже. При этом он отметил, что готов пожать не один раз руку Путину в случае возвращения Украине оккупированных территорий.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Аннексия Крыма Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Россия
Теги
Крым Новости России
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Федоров Федор
Федоров Федор
"Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Зеленскому лучше пожимать руку, не спрашивая о возвращении оккупированного Крыма".....вот так и сказал, что Крым "оккупирован"? Или это фантазии свои сам.до.мый борзописец от себя добавил?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Medvedkov Yuri, Свинopылое, а ну ка объясни или расскажи как тебе не лапотнику достались и Крым и западная Украина....расскажи на каких таких фронтах были завоеваны ыти земли, как пришло, так и ушло...то ли ыщо будет.
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Федоров Федор, Я тебе лапотник так отвечу: Не плешивому и его говорящему попугаю рассказывать нам о чём помнить и о чём забыть! Крым мы ВЕРНЁМ, в любом случае! Не решитесь отдать по хорошему, мирно, заберём силой и тогда не обижайтесь! Вас лапотников предупредили!
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