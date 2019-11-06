"Заблокировали!" Лавров пожаловался ОБСЕ на Украину

Глава МИД России Сергей Лавров пожаловался на блокировку в Укрине 86 российских телеканалов, 181 интернет-страницы, а также фильмов и книг на русском языке.

Заявление он сделал на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век", передает РИА Новости.

В МИД назвали отключение Украиной каналов наступлением на свободу СМИ. В ведомстве призвали жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ.

Лавров пожаловался на Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил для ретрансляции в Украине еще три российских телеканала.

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