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6 ноября • обновлено в 13:30
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"Заблокировали!" Лавров пожаловался ОБСЕ на Украину

4.5т Читать материал на украинском

Глава МИД России Сергей Лавров пожаловался на блокировку в Укрине 86 российских телеканалов, 181 интернет-страницы, а также фильмов и книг на русском языке.

Заявление он сделал на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век", передает РИА Новости.

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В МИД назвали отключение Украиной каналов наступлением на свободу СМИ. В ведомстве призвали жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ.

Лавров пожаловался на Украину

Лавров пожаловался на Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил для ретрансляции в Украине еще три российских телеканала.

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Темы
Российско-украинский конфликт Запрет российских звезд в Украине
Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
В рашке нет журналистов как и свободных каналов, там только их имперская пропаганда по сути фашизм, и даже если они что то там пробьют совет президенту и власти забейте на их обеспокоенность рашкин пропаганде здесь не быть иначе люди любую такую студию спалят сами
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Махно Володимир
Махно Володимир
свинья русская, не суй свое вонючее рыло в дела другого государства! займись свободой слова на своей рассеи! Украина живет по законам украинским а не российским. заруби это на своем ка-цапском носу!
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Махно Володимир, урол нацистский своими свиньями будешь командовать гнида)))
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Дэ Билы бльяд ь!
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