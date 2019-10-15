Сейчас, когда у отечественных политологов в моду (как в 2011-2012 гг.) вошло рассуждать о скором крахе обречённого режима, мне вспомнился очень странный хронологический ряд, касающийся Советского Союза (с ним у нас часто проводят сейчас всякие сравнения). Скажу сразу: из этого ряда не вытекает никакой закономерности, но всё же любопытно.
Конечно, нет ничего удивительного в том, что первые лидеры Советского Союза были рождены в Российской империи (Ленин - в 1870 г., Сталин - в 1878 или 1879-м). Соратники их, даже следующего поколения, также вполне естественно появились на свет при царском режиме (как, например, наследовавшие Сталину удачливый Хрущев (1894), и менее успешные Берия (1899) и Маленков (1901). Однако более странным выглядит и то, что даже в более позднее время СССР как бы цеплялся за прошлое, находя лидеров исключительно из числа рожденных в эпоху "до исторического материализма" (к ним можно отнести Брежнева [1906], Андропова [1914], Черненко [1911] и даже, если формально подходить к должностям, и Громыко [1909]).
И только когда руководителем страны - сначала партийным, а потом и официальным президентом - стал Горбачев (1931), система не прожила и пяти лет.
Отсюда странный вопрос: руководители Российской Федерации - Ельцин (1931), Путин (1952) и Медведев (1965) - все они рождены в Советском Союзе. Чтобы на пост главы государства заступил человек, рождённый в Российской Федерации, должно пройти ещё минимум 7 лет, если судить по 35-летнему возрастному цензу, необходимому для избрания, и 15, если предположить, что этот счастливчик придёт в Кремль в возрасте Дмитрия Анатольевича. Нет ли тут (ха-ха) некоторого объяснения устойчивости существующей системы (ну а в том, что её конец будет сопоставим по своему драматизму с рубежом 1980-х и 1990-х годов, лично у меня нет сомнения).
Ещё раз повторю - это никакое не утверждение, а просто досужие домыслы. )))
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