Южная Корея открыла огонь в сторону ракетоносцев России: появились подробности

Истребители F-16 Южной Кореи пересекли курс российских стратегических ракетоносцев и создавали угрозу их безопасности.

Об этом заявили в Министерстве обороны России в ответ на обвинения Южной Кореи во вторжении в воздушное пространство страны.

В то же время в Минобороны РФ отметили, что предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было, а летчики Южной Кореи "пытались помешать полетам авиации РФ над нейтральными водами".

"Маршрут российских Ту-95МС шел без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто", – отметили в ведомстве.

"Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, – ответ не заставил бы себя ждать", – добавили в Минобороны.

Южная Корея открыла огонь в сторону ракетоносцев РФ "РИА Новости"

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 23 июля появилась информация, что самолет воздушных сил России нарушил воздушное пространство Южной Кореи. В результате истребители южнокорейских ВВС подняли по тревоге, они сделали предупредительные выстрелы.

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