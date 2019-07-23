Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

Южная Корея открыла огонь в сторону ракетоносцев России: появились подробности

5.4т Читать материал на украинском

Истребители F-16 Южной Кореи пересекли курс российских стратегических ракетоносцев и создавали угрозу их безопасности.

Об этом заявили в Министерстве обороны России в ответ на обвинения Южной Кореи во вторжении в воздушное пространство страны.

Новости
Самолеты США и России "сцепились" возле Крыма: видео опасного инцидента

В то же время в Минобороны РФ отметили, что предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было, а летчики Южной Кореи "пытались помешать полетам авиации РФ над нейтральными водами".

"Маршрут российских Ту-95МС шел без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто", – отметили в ведомстве.

"Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, – ответ не заставил бы себя ждать", – добавили в Минобороны.

Южная Корея открыла огонь в сторону ракетоносцев РФ

Южная Корея открыла огонь в сторону ракетоносцев РФ

"РИА Новости"

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 23 июля появилась информация, что самолет воздушных сил России нарушил воздушное пространство Южной Кореи. В результате истребители южнокорейских ВВС подняли по тревоге, они сделали предупредительные выстрелы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Южная Корея
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
196
56
Смешно
4
Интересно
3
Печально
80
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaпы настолько тупы, что открытие огня в свою сторону они не заметили!)))
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кацaп Кацaпыч, От космического будущего Украины осталось только советское прошлое! Свiдомо МАНДАйнутое бидло просралоВСЕ!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Коваленко Николай
Коваленко Николай
Кацaп Кацaпыч, ихтамнет, даже еслиб кореццв их сбили.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel