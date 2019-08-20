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Юрий Гиммельфарб
Юрий Гиммельфарб
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Александр Глущенко
Александр Глущенко
Российский публицист, полковник запаса Все статьи автора

"Кранты вашему Горбачеву": ГКЧП, как это было

1.2т

28 лет назад в Москве проходил т.н. путч ГКЧП – государственная комиссия по чрезвычайному положению. 19 августа граждане узнали об этом под "Лебединое озеро", 20 августа проходили основные события и защита Белого дома. А уже 21-го августа президент Борис Ельцин выступал с танка.

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Президент СССР Михаил Горбачев был арестован в Форосе. Спустя два дня, 21 августа путч был подавлен. Как эти события воспринимали в провинции? Что происходило в те дни в других городах Советского Союза?

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Автор
Юрий Гиммельфарб, Александр Глущенко
Персоны
Борис Ельцин Михаил Горбачев
Место
Россия Москва
Теги
Новости России СССР
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