Японцы пригрозили Медведеву: в чем дело

Правительство Японии заявило, что если поездка российского премьера Дмитрия Медведева на южную территорию Курильских островов 1-2 августа состоится, то оно ответит "надлежащим образом".

Об этом в ходе регулярной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабмина Японии Ёсихидэ Суга, передает МК.

Медведев на Курилах

"В любом случае мы намереваемся ответить надлежащим образом", — заверил Суга, отметив, что в данный момент правительство собирает соответствующую информацию. Генеральный секретарь японского кабмина подчеркнул, что визиты официальных российских лиц на северные острова (так в Японии называют южную часть Курильской гряды) противоречат позиции правительства Японии в отношении данных территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин дерзко ответил Японии по Курилам.

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