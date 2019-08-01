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Японцы пригрозили Медведеву: в чем дело

3.3т Читать материал на украинском

Правительство Японии заявило, что если поездка российского премьера Дмитрия Медведева на южную территорию Курильских островов 1-2 августа состоится, то оно ответит "надлежащим образом".

Об этом в ходе регулярной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабмина Японии Ёсихидэ Суга, передает МК.

Медведев на Курилах

Медведев на Курилах

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"В любом случае мы намереваемся ответить надлежащим образом", — заверил Суга, отметив, что в данный момент правительство собирает соответствующую информацию. Генеральный секретарь японского кабмина подчеркнул, что визиты официальных российских лиц на северные острова (так в Японии называют южную часть Курильской гряды) противоречат позиции правительства Японии в отношении данных территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин дерзко ответил Японии по Курилам.

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Персона
Дмитрий Медведев
Место
Россия
Тег
Новости России
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ой, договорятся эти япошки! Не будет никакой совместной деятельности на островах!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Как и украина МИД Японии может грозно топнуть ножкой и укоризненно покачать головой
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Питон Каа
Питон Каа
Смотри какой грозный япошка. И как же он "ответит надлежащим образом"? Сделает себе харакири? Смешно.
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Питон Каа
Питон Каа
Мельничук Олександр, пиши на нормальном языке, не разобрать ведь, чего ты там проблеял.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Питон Каа, в плоскому світі у плоских тролів логіка відповіна.
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