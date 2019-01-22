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Япония наступает: российский публицист дал прогноз по передаче Курил

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Япония почувствовала нынешнюю политическую слабость российского президента Владимира Путина и будет давить на Москву, чтобы вернуть два острова из Курильской гряды назад.

Таким образом, у Путина не выйдет пропагандистcки отыграться на Востоке из-за испорченных отношений из Западом, написал в блоге на OBOZREVATEL российский публицист Леонид Радзиховский.

"Судя по той волне, которую подняли японцы, они будут добиваться передачи двух островов (Хабомаи и Шикотану. – ред). Премьер Японии съездил на могилу отца, мечом размахивал… Но вся история с Курилами зашла в сакральный тупик, как с Крымом, который тоже никто не хочет отдавать или признавать отдачу. Никто же не может сказать: "Да Бог с ним, с Крымом". Проехали и проехали. Есть вещи, которые являются сакральными. Вот территориальные споры являются сакральными. Но японцы почувствовали слабость России и стали давить", – считает Радзиховский.

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По его мнению, российское руководство готово обсуждать проблему Курил, но отдавать их Японии не согласится.

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"Учитывая нынешние экономические проблемы России, она может пойти на уступки в вопросе Курил. Например, на совместную эксплуатацию островов, открытую торговую зону, свободно-экономическую зону. Но отдавать острова не станет. И как Путин выкрутится из этой ситуации – мне непонятно. Точно также мне непонятно, зачем вообще это было устраивать? У нас с Японией есть дипломатические отношения, торговые – зачем при этом готовить какой-то мирный договор? Мы что с ней воюем что ли? Как эту ситуацию можно разрулить сейчас – пока не представляю", – подытожил публицист.

Как сообщал OBOZREVATEL, если российский президент Владимир Путин отдаст четыре Курильских острова Японии, то отношение россиян к нему будет убито окончательно.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Владимир ПутинЛеонид Радзиховский
Место
Россия
Тег
Новости России
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Специально для вислоухих разъясняю . Переговоры ведутся на принципах декларации 1956 года . Где передача двух островов Японии ,подразумевала вывод всех иностранных войск с территории Японии. Проще говоря Путин хочет ,что бы пиндосы убрались из Японии . Типа "хотите острова ... нутак...давайте ... пендаля пиндосам, И хотя передача островов Японии выглядит настолько же реалистично ,как и вывод Пиндосских контингентов из Японии. Тем не менее Москва может заключить договор с Токио о том ,что Острова будут переданы Японии сразу после вывода американских войск. Что в свою очередь ,позволит с одной стороны заключить мирный договор,с другой поссорить Американцев и Японцев,а с третьей фактически ничего не отдавать. Ну как то так .
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Семёнов Александр, кроме того инициаторами текущей ситуации стали сами японцы. Они же стали раскручивать вопрос неприличными заявлениями.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
А Путину чего выкручиваться, он клятв на могилах не давал. А вот тех, кто устроил войдот про уже почти отданные Курилы, выставит идиотами. И рейтинг свой приподнимет. И всё руками японцев!
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Место такого ущербного публициста,только в Обозревателе )
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Александрович Алексей,точно как ты и твои друзья тролли.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Воронов Евгений, ну где-то же они должны харчеваться 🤣
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