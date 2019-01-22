Япония наступает: российский публицист дал прогноз по передаче Курил

Япония почувствовала нынешнюю политическую слабость российского президента Владимира Путина и будет давить на Москву, чтобы вернуть два острова из Курильской гряды назад.

Таким образом, у Путина не выйдет пропагандистcки отыграться на Востоке из-за испорченных отношений из Западом, написал в блоге на OBOZREVATEL российский публицист Леонид Радзиховский.

"Судя по той волне, которую подняли японцы, они будут добиваться передачи двух островов (Хабомаи и Шикотану. – ред). Премьер Японии съездил на могилу отца, мечом размахивал… Но вся история с Курилами зашла в сакральный тупик, как с Крымом, который тоже никто не хочет отдавать или признавать отдачу. Никто же не может сказать: "Да Бог с ним, с Крымом". Проехали и проехали. Есть вещи, которые являются сакральными. Вот территориальные споры являются сакральными. Но японцы почувствовали слабость России и стали давить", – считает Радзиховский.

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По его мнению, российское руководство готово обсуждать проблему Курил, но отдавать их Японии не согласится.

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"Учитывая нынешние экономические проблемы России, она может пойти на уступки в вопросе Курил. Например, на совместную эксплуатацию островов, открытую торговую зону, свободно-экономическую зону. Но отдавать острова не станет. И как Путин выкрутится из этой ситуации – мне непонятно. Точно также мне непонятно, зачем вообще это было устраивать? У нас с Японией есть дипломатические отношения, торговые – зачем при этом готовить какой-то мирный договор? Мы что с ней воюем что ли? Как эту ситуацию можно разрулить сейчас – пока не представляю", – подытожил публицист.

Как сообщал OBOZREVATEL, если российский президент Владимир Путин отдаст четыре Курильских острова Японии, то отношение россиян к нему будет убито окончательно.

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