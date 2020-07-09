Янукович отмечает юбилей: у Путина высказались о поздравлении

Глава России Владимир Путин может поздравить бывшего президента Украины Виктора Януковича с Днем рождения.

При этом поздравление с 70-летием может быть сделано не публично. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь лидера россиян Дмитрий Песков.

"Я не могу этого исключать (поздравления Путина Януковича – Ред.), но пока мне неизвестно о том, что президент звонил Януковичу. Поскольку он (Янукович – Ред.) не является действующим президентом, то даже если такой звонок состоится, мы не обязательно об этом будем сообщать", – сообщил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Путин "ежедневно многих поздравляет с днем рождения".

Также Песков отвечая на вопрос о возможном возвращении Януковича во власть, сказал, что не располагает такой информацией.

"Я просто не знаю, меряется ли его рейтинг и, если меряется, то кем", – так пояснил представитель Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшему президенту Украины Виктору Януковичу 9 июля исполнилось 70 лет.