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Янина Соколова
Янина Соколова
ЖурналистВсе статьи автора

Путин купил билет в один конец

2.9т

Сенсация: в России прошла самая быстрая операция по увеличению пениса. Один немолодой человек заподозрил неладное и обратился к специалистам, чтобы они произвели анализ, какого же размера у него сейчас пипирка. Оказалось, что трунчик пенсионера Владимира П. из Санкт-Петербурга скукоржился до исторического минимума за 13 лет и составляет 30,1 миллиметра.

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В тоже время 68% окружающих все равно одобряют хозяйство старика. Ну ему от этого не легче – с таким петушком очень сложно грозит соседу по даче, который постоянно жжет шины и поет обидные песни с матюками. Поэтому врачи из ВЦИОМ собрались и всего за три дня увеличили размер Вовиного жужика до 72,3 км. И это во внерабочем состоянии.

И второе: экстренная новость – власть в России захватили уже борсуки-эсеры, и Путин уже купил билет в один конец на колесо обозрения. Он катается уже 866-й круг, вся Москва уже заблевана Путиным и эсерами. Официального подтверждения этой информации нет, но все равно осторожно, не поскользнитесь.

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Автор
Янина СоколоваЯнина Соколова
Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
пропагандароссийские телеканалы
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
очень правильно все Янина говорит.а,главное,весьма правдиво))
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Одурэнко Олэся
Одурэнко Олэся
Идиотка эта янина
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Одурэнко Олэся, Не обижайте девушку. У неё то ли рак мозга то ли мозг рака.
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Белый господин
Белый господин
Ай да голова. В такую любой пенис войдет по самые помидоры.
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