Яхту "любовницы Путина" сопровождает эскорт ВМФ. Фото

Мирослав Семенюк Новости России 09:16, 29.11.2020 Обновлено: 09:50, 29.11.2020

Предполагаемая любовница президента России Владимира Путина Светлана Кривоногих плавает на элитной яхте "Альдога", владельцем которой записана ее компания "Пульс".

Как сообщает издание Собеседник.ру, длина яхты около 40 метров, две палубы, три спальни. Место постройки – Италия, а стоимость – полмиллиарда рублей ($6,6 млн) (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Яхту регулярно видят в окрестностях Санкт-Петербурга, и порой не одну, а с почетным эскортом охраны. Весной этого года "Альдогу", например, застукали в Финском заливе в сопровождении судна, которое участвует в военно-морских парадах", – говорится в сообщении.

Речь идет о новейшем противодиверсионном катере ВМФ России "Юнармеец Балтики".

Также издание выяснило, что отец Светланы Александр, живший вместе с семьей в коммунальной квартире, много пил и имел за плечами судимость.

Ее мать Надежда, которой до сих пор принадлежит та самая 19-метровая комната в коммуналке, одно время замещала дочь в списке владельцев горнолыжного курорта "Игора".

Яхта "Альдога" Светланы Кривоногих
yachtcharterfleet.com
Яхту охраняет противодиверсионный катер
b-n-e.livejournal.com
Катер участвует в военно-морских парадах
wikinews.org
Судно ВМФ "Юнармеец Балтики"
Минобороны РФ

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • российские журналисты якобы нашли у Путина еще одну дочь – Елизавету, которая родилась в 2003 году. Ее матерью является Светлана Кривоногих, познакомившаяся с главой РФ в 1990-е годы, когда тот еще не был президентом. Их отношения завершились в конце 2000-х.

  • Ссылаясь на копии документов, расследователи российской группы "Проект" сообщили, что отец Елизаветы Кривоногих не указан, известно только ее отчество – Владимировна.

  • Сама Кривоногих, как сказано в статье, – мультимиллионерша. Ее семье якобы принадлежит недвижимость в Петербурге, Москве и Сочи в общей сложности почти на 1,1 млрд руб. (около $14,6 млн).

  • Слив информации о предполагаемых любовнице Путина и их совместной дочериможет быть результатом войны внутри ФСБ.

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