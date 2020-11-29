Яхту "любовницы Путина" сопровождает эскорт ВМФ. Фото

Предполагаемая любовница президента России Владимира Путина Светлана Кривоногих плавает на элитной яхте "Альдога", владельцем которой записана ее компания "Пульс".

Как сообщает издание Собеседник.ру, длина яхты около 40 метров, две палубы, три спальни. Место постройки – Италия, а стоимость – полмиллиарда рублей ($6,6 млн) (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Яхту регулярно видят в окрестностях Санкт-Петербурга, и порой не одну, а с почетным эскортом охраны. Весной этого года "Альдогу", например, застукали в Финском заливе в сопровождении судна, которое участвует в военно-морских парадах", – говорится в сообщении.

Речь идет о новейшем противодиверсионном катере ВМФ России "Юнармеец Балтики".

Также издание выяснило, что отец Светланы Александр, живший вместе с семьей в коммунальной квартире, много пил и имел за плечами судимость.

Ее мать Надежда, которой до сих пор принадлежит та самая 19-метровая комната в коммуналке, одно время замещала дочь в списке владельцев горнолыжного курорта "Игора".

Яхта "Альдога" Светланы Кривоногих yachtcharterfleet.com

Яхту охраняет противодиверсионный катер b-n-e.livejournal.com

Катер участвует в военно-морских парадах wikinews.org

Судно ВМФ "Юнармеец Балтики" Минобороны РФ

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