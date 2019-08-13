Ядерный взрыв в России: жителей зоны ЧП массово эвакуируют

Утром 14 августа жителей поселка Ненокса под Архангельском, где произошел взрыв ракеты с ядерной комплектующей, эвакуируют.
Об этом 29.RU сообщили сами люди, которые живут в зоне бедствия. В частности, их уведомили о том, что в указанную дату в селе необходимо отсутствовать с 5 до 7 часов утра.
Специально для этого со станции Ненокса будет отправлен поезд, который и увезет людей из населенного пункта на время работ на полигоне.
Однако неноксовцы утверждают, что эвакуация якобы связана с плановыми работами в местной войсковой части и отношения к взрыву 8 августа не имеет.
"Это плановое мероприятие. У нас это проходит регулярно, примерно раз в месяц всех увозят подальше от села. Раньше, правда, некоторые оставались здесь. Но сейчас, после последних событий, думаю, будут уезжать все", — рассказал один из местных жителей.
Тем временем, по информации TАСС, медиков, которые оказывали помощь пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Неноксе под Северодвинском в Архангельской области, направили на обследование в федеральный медицинский центр. Врачи подписали документ по неразглашении информации, для обследования медики направлены в Москву.
Под Архангельском взорвалась ракета
Агентство Бизнес Новостей
Как сообщал OBOZREVATEL:
в "Росатоме" сообщали, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел из-за стечения факторов. Позже выяснилось, что причиной гибели пятерых сотрудников корпорации "Росатом" стал взрыв малогабаритного ядерного реактора.
В городах Архангельск и Северодвинск из-за угрозы радиации в аптеках начали массово скупать йод.
Комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в Вене заявила о том, что во время взрыва была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.
Ранее отмечалось, что взрыв произошел на морской платформе. После завершения испытаний случилось возгорание топлива ракеты с последующей детонацией.
Уровень радиации во время взрыва на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области России 8 августа был превышен в 4–16 раз.
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