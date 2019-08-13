Ядерный взрыв в России: жителей зоны ЧП массово эвакуируют

Утром 14 августа жителей поселка Ненокса под Архангельском, где произошел взрыв ракеты с ядерной комплектующей, эвакуируют.

Об этом 29.RU сообщили сами люди, которые живут в зоне бедствия. В частности, их уведомили о том, что в указанную дату в селе необходимо отсутствовать с 5 до 7 часов утра.

Специально для этого со станции Ненокса будет отправлен поезд, который и увезет людей из населенного пункта на время работ на полигоне.

Однако неноксовцы утверждают, что эвакуация якобы связана с плановыми работами в местной войсковой части и отношения к взрыву 8 августа не имеет.

"Это плановое мероприятие. У нас это проходит регулярно, примерно раз в месяц всех увозят подальше от села. Раньше, правда, некоторые оставались здесь. Но сейчас, после последних событий, думаю, будут уезжать все", — рассказал один из местных жителей.

Тем временем, по информации TАСС, медиков, которые оказывали помощь пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Неноксе под Северодвинском в Архангельской области, направили на обследование в федеральный медицинский центр. Врачи подписали документ по неразглашении информации, для обследования медики направлены в Москву.

Под Архангельском взорвалась ракета Агентство Бизнес Новостей

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