''Ядерный электорат поражен в сердце!'' В России указали на тайный замысел Путина по Курилам

Президент РФ Владимир Путин не отдал Японии Курильские острова, так как это бы нанесло удар по его рейтингу.

Такое мнение высказал российский историк и политолог Валерий Соловей. Эксперт отметил, что после пенсионной реформы в России, глава Кремля разрушил патриотический контракт с обществом, передает "Радио Свобода".

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"Это не боязнь протестов, как раз протесты оказались смехотворными, их динамика не была бы внушительной. Это боязнь удара по рейтингу Путина. Путин, когда не блокировал пенсионную реформу, нанес очень мощный удар по своему рейтингу сам, по социальному контракту с обществом, сейчас он разрушил патриотический контракт", – отметил он.

Политолог подчеркнул, что передача островов нанесла бы серьезный удар по патриотическому сознанию именно сторонников Путина.

"Ядерный его электорат будет поражен в самое сердце. Когда рейтинг Путина находится в нисходящем тренде, давать еще один стимул для его падения с точки зрения самой власти крайне нежелательно", – добавил Соловей.

Владимир Путин

Историк сообщил, что уже сейчас в России между бюрократией, элитой и обществом в целом происходят напряженные и откровенно враждебные отношения.

"В сознании происходит качественный перелом. Когда он перерастет в какие-то политические и социальные действия? Для перехода к ним потребуется около года. Видимо, это будет рубеж 2019-20-го годов", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Виталий Портников рассказал, что вопрос территорий Курильских островов решится после того, как оккупированный Россией Крым вернется в состав Украины.

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