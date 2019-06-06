Ядерная "Мертвая рука" Путина ослабла: в РФ признали уязвимость жуткого оружия

В случае, если Россия будет вынуждена применить комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр" ("Мертвая рука"), удар будет ослабленным.

Об этом заявил бывший начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), ведущий научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук (РАН), генерал-полковник в отставке Виктор Есин, передает "РИА Новости".

По его словам, система "способна выполнить свою главную задачу — обеспечить нанесение ответного ядерного удара по агрессору в чрезвычайной обстановке". "Другой вопрос, что этот удар будет ослабленным, поскольку превентивным ударом агрессор поразит многие из наших стратегических ядерных средств", — сказал специалист в Риме (Италия) на полях конференции Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

"Мертвая рука" ТАСС

Есин утверждает, что в настоящее время система "модернизирована, вполне работоспособна и эффективна", а возможное размещение в Европе американских ракет средней дальности не обесценит "Периметр".

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2018 года в СМИ распространилась информация, что в России приступили к модернизации созданной в советское время системы управления ядерным ударом "Периметр". На Западе ее еще называют "Машиной Судного дня", "Мертвой рукой" или же "Рукой смерти".

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