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Яд, ребенок и радиация: исследователь приблизился к разгадке тайны перевала Дятлова

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В деле о гибели туристов на перевале Дятлова в России в 1959 году была обнаруженя новая улика.

О находке сообщил уфолог из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев. По словам исследователя, ему удалось найти следы крови на страницах записной книжки одной из участниц экспедиции — Зинаиды Колмогоровой, передает "Ура.ру".

Дегтерев не верит в официальную версию появления этой улики. По некоторым данным, записная книжка находилась в рюкзаке погибшей туристки.

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Зинаида Колмогорова

Зинаида Колмогорова

"Мне кажется, записную книжку вытащили при обнаружении трупа, удалив из нее часть записей. Саму же книжку затем просто положили в рюкзак, а на крохотные частицы крови внимания никто не обратил", — заявил энтузиаст.

Он заверил, что современные технологии способны помочь выжать из этой улики важную информацию.

Кровь на страницах дневника жертвы

Кровь на страницах дневника жертвы

В частности, Дегтерев надеется узнать, находился ли в крови Зинаиды Колмогоровой яд, или измерить уровень облучения биоматериалов. Также может проясниться вопрос о возможной беременности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась версия о том, что группу туристов на перевале Дятлова могла убить сбившаяся с курса ракета.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
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