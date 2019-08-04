Яд их не берет: Москву атаковали огромные опасные клопы

В столице России Москве появился новый вид насекомых - тропические постельные клопы.

Как сообщает News.ru, в последнее время москвичи стали чаще вызывать дезинфекторов. Ежегодно численность этих насекомых увеличивается вдвое.

"При этом они распространяются не только в антисанитарных условиях, но и в чистых помещениях. Так как в отличие от обыкновенных клопов, эти тропические насекомые неплохие "верхолазы" и могут передвигаться по гладким вертикальным поверхностям, то для заражения целого дома клопам достаточно появиться лишь в одной квартире. Далее они могут передвигаться под обоями, в полостях в стенах, и по трубам, расползаясь по всему зданию", - сказано в материале.

Клопы Рамблер

Как поясняет издание, чаще всего люди замечают появление клопов по появляющимся после сна укусам на теле. При этом редкие крупные особи достигают размера спичечной головки. Период активности постельных клопов обычно приходится на лето и начало отопительного сезона. Чтобы заметить появление вредителей на ранней стадии, дезинфекторы рекомендуют чаще менять постельное белье. А вот действующей профилактики от появления в доме клопов нет. Эти паразиты быстро вырабатывают устойчивость к ядам.

Укусы клопов

По данным Роспотребнадзора, ареал этого вида - страны с тропическим и субтропическим климатом - Юго-Восточная Азия, страны Африки. Но в последние годы он активно распространяется и по территории Северной Америки, чего тоже раньше не было.

Что касается причин появления в столице РФ этого нового вида, то биолог московского центра дезинфекции Роман Хряпин говорит, что во-первых, это увеличение миграции и количества грузопотоков.

По словам источника OBOZREVATEL, жившего в разных районах российской столицы, подобная ситуация с клопами наблюдается достаточно давно. В частности, заражению эктопаразитами чаще всего подвергаются большие общежития, в которых не выполняются элементарные санитарные нормы.

Ранее сообщалось, что жильцы одной из квартир Ростова-на-Дону случайно обнаружили у себя в диване паука необычно крупных размеров — предположительно, птицееда.

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