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Дмитрий Гудков
Дмитрий Гудков
Российский политик, экс-депутат Госдумы РоссииВсе статьи автора

Ячейки готовят новые теракты

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Вот и все: в Магнитогорске 31 декабря был теракт. Журналисты расписали все в подробнейших деталях, а официальные СК, ФСБ и МВД могут и дальше сидеть и гадать, что теперь делать. Как я и говорил, у них большая проблема: Путину ведь доложили, что был взрыв газа, и он прилетал в Магнитогорск в тот момент, когда террористов еще не убили. Больше того – в тот момент, когда они продолжали планировать серию терактов.

Исполнителями теракта в расследовании называются новообращенные джихадисты – те самые игиловцы, которые запрещены в России. ИГ взяло на себя ответственность. Исполнителей якобы поименно знал центр "Э", но ничего не сделал. Тут можно предположить, что будь в России немного меньше преследований за репосты, успевали бы ловить и террористов.

Можно предположить, что не начни российская армия "тренироваться" в Сирии, 39 человек в Магнитогорске были бы живы.

Магнитогорск

Магнитогорск

Да много чего можно предположить – например, что однажды спец- и не очень службы, мэры, губернаторы и президенты перестанут врать, называя теракты взрывами газа. Или хотя бы научатся врать, а не прятать голову в песок на три недели после трагедии.

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Просто представьте, что такие ячейки, как в Магнитогорске, могут быть и в других городах России. И пока граждане, успокоенные сказками про газ, живут себе спокойно, не глядя по сторонам, эти ячейки готовят новые теракты.

А еще в государстве, а не частной компании с корпоративными секретами, парламент обязательно провел бы расследование. Вместо этого в последние дни знакомые из Госдумы нашептывали мне про "а ты знаешь, про бомбу в урне вроде подтвердилось".

Сейчас же я могу только повторить соболезнования погибшим и пострадавшим. Хотя бы в память о них нам нужна правда.

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Автор
Дмитрий ГудковДмитрий Гудков
Тема
Российская военная угроза
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник:Facebook Дмитрия Гудкова
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