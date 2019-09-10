"Я вас проституток..!" Всплыли новые подробности убийства дочерьми отца в России

В сети опубликовали переписку сестер Ангелины, Кристины и Марии Хачатурян с убитым отцом - 57-летним Михаилом. Дочери подозреваются в зверском убийстве мужчины.

В частности, на сайте "НТВ" показали диалог между Михаилом Хачатуряном и его дочкой Ангелиной от 25 января 2018 года.

Ангелина, Кристина и Мария Хачатурян с отцом Михаилом "Вести"

Он грозился их выгнать и всячески унижал:

"Ангелина: "Мы с собакой гуляли. Интернета не было".

Михаил: "У вас 7 минут. По вайберу показывает был инет или нет. Последний раз в Сети в 21:01, набирал в 21:10".

Ангелина: "Ну я зашла и вышла с собакой в 21".

Михаил: "У вас 1 минута".

Ангелина: "Что за одна минута?"

Михаил: "Вы хотите, чтобы завтра приехал. Оке".

Ангелина: "Мы даже не знаем, за что вы нас выгоняете?"

Михаил: "Билеты взял!!!"

Ангелина: "Хорошо"

Михаил: "Приеду маму вашу….., что хорошего тварь!"

Ангелина: "Я имею ввиду, что поняла Вас"

Михаил: "В чем, что и вас….?".

Также среди сообщений, отправленных Хачатуряном дочке, есть следующее:

"И Бога имя не давай, шлюха, ай, Бога имя не давай, Бога имя не давай, ай мразь, ай проститутка…."

"Давайте по-хорошему, я вашу маму, я вашего барыгу-брата, я вас проституток... До моего приезда, чтобы вас не было, я вашу маму, я вас публично…".

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июля 2018 года в Москве три сестры 17, 18 и 19 лет нанесли своему отцу Михаилу Хачатуряну более 30 ударов ножом в области шеи и груди.

Они атаковали его, когда он дремал в своем кресле-качалке. Пытаясь спастись, Хачатурян дошел до лестничной клетки, где и скончался. Позднее в сети появилось видео с камер наблюдения в подъезде.

По словам знакомых девушек, убитый фактически держал сестер в заточении, регулярно избивал, а также сексуально домогался.

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