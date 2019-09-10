"Я вас проституток..!" Всплыли новые подробности убийства дочерьми отца в России

В сети опубликовали переписку сестер Ангелины, Кристины и Марии Хачатурян с убитым отцом - 57-летним Михаилом. Дочери подозреваются в зверском убийстве мужчины.
В частности, на сайте "НТВ" показали диалог между Михаилом Хачатуряном и его дочкой Ангелиной от 25 января 2018 года.
Ангелина, Кристина и Мария Хачатурян с отцом Михаилом
"Вести"
Он грозился их выгнать и всячески унижал:
"Ангелина: "Мы с собакой гуляли. Интернета не было".
Михаил: "У вас 7 минут. По вайберу показывает был инет или нет. Последний раз в Сети в 21:01, набирал в 21:10".
Ангелина: "Ну я зашла и вышла с собакой в 21".
Михаил: "У вас 1 минута".
Ангелина: "Что за одна минута?"
Михаил: "Вы хотите, чтобы завтра приехал. Оке".
Ангелина: "Мы даже не знаем, за что вы нас выгоняете?"
Михаил: "Билеты взял!!!"
Ангелина: "Хорошо"
Михаил: "Приеду маму вашу….., что хорошего тварь!"
Ангелина: "Я имею ввиду, что поняла Вас"
Михаил: "В чем, что и вас….?".
Также среди сообщений, отправленных Хачатуряном дочке, есть следующее:
"И Бога имя не давай, шлюха, ай, Бога имя не давай, Бога имя не давай, ай мразь, ай проститутка…."
"Давайте по-хорошему, я вашу маму, я вашего барыгу-брата, я вас проституток... До моего приезда, чтобы вас не было, я вашу маму, я вас публично…".
Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июля 2018 года в Москве три сестры 17, 18 и 19 лет нанесли своему отцу Михаилу Хачатуряну более 30 ударов ножом в области шеи и груди.
Они атаковали его, когда он дремал в своем кресле-качалке. Пытаясь спастись, Хачатурян дошел до лестничной клетки, где и скончался. Позднее в сети появилось видео с камер наблюдения в подъезде.
По словам знакомых девушек, убитый фактически держал сестер в заточении, регулярно избивал, а также сексуально домогался.
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