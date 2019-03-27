|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

"Я твою ж*пу защищаю в Сирии!" Российский "подполковник" закатил скандал и попал на видео

Читать материал на украинском

В России в городе Салават мужчина, представившись "подполковником с Грозного батальона "Восток" устроил скандал в магазине.

"Военный", угрожая продавцу пытками, заявлял, что прошел Чечню и Сирию, передает ProUfu.

Сообщается, что мужчина зашел в магазин, чтобы купить "самые тонкие сигареты" и зажигалку, но между делом начал рассказывать истории о своих якобы армейских похождениях. Неизвестный начал угрожать продавцам, заявляя, что они полностью в его власти. Он также угрожал отрезать им уши и положить их в банку.

Новости
В России собака набросилась на ребенка на детской площадке. Видео 18+

"Я твою ж*пу защищаю в Сирии, лазаю через пески, бл*дь! А ты смеешься надо мной. Вы уйдете, когда я скажу… Я посмотрю, когда война придет в ваши дома, а ваши мужья пойдут в полицаи. Я люблю резать предплечья людям, мертвым особенно", – рассказывал "подполковник".

Также буйный покупатель показал крест, который "снял с убитого генерала в Сирии". "Дважды стрелял, в башку и нос", – хвастался трофеем мужчина.

Кроме того, он рассказал, что в 2024 году в "России готовится революция".

Издание отмечает, что местные жители знают этого человека, который часто их запугивает. Известно, что ранее он был судим. Также в 2016 году в продуктовом магазине, находясь в нетрезвом состоянии, мужчина выкрикивал экстремистские высказывания в окружении напуганных покупателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России подписали скандальный закон о военных.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
19
Смешно
0
Интересно
5
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
ну че звиздеть то было кокошнику,действовать нужно было орку
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения