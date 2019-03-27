"Я твою ж*пу защищаю в Сирии!" Российский "подполковник" закатил скандал и попал на видео

В России в городе Салават мужчина, представившись "подполковником с Грозного батальона "Восток" устроил скандал в магазине.

"Военный", угрожая продавцу пытками, заявлял, что прошел Чечню и Сирию, передает ProUfu.

Сообщается, что мужчина зашел в магазин, чтобы купить "самые тонкие сигареты" и зажигалку, но между делом начал рассказывать истории о своих якобы армейских похождениях. Неизвестный начал угрожать продавцам, заявляя, что они полностью в его власти. Он также угрожал отрезать им уши и положить их в банку.

"Я твою ж*пу защищаю в Сирии, лазаю через пески, бл*дь! А ты смеешься надо мной. Вы уйдете, когда я скажу… Я посмотрю, когда война придет в ваши дома, а ваши мужья пойдут в полицаи. Я люблю резать предплечья людям, мертвым особенно", – рассказывал "подполковник".

Также буйный покупатель показал крест, который "снял с убитого генерала в Сирии". "Дважды стрелял, в башку и нос", – хвастался трофеем мужчина.

Кроме того, он рассказал, что в 2024 году в "России готовится революция".

Издание отмечает, что местные жители знают этого человека, который часто их запугивает. Известно, что ранее он был судим. Также в 2016 году в продуктовом магазине, находясь в нетрезвом состоянии, мужчина выкрикивал экстремистские высказывания в окружении напуганных покупателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России подписали скандальный закон о военных.

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