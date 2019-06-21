"Я тебя изнасилую и съем!" В России неадекватный таксист похвастался видео с унижением пассажира

В подмосковной Коломне (Россия) таксист снял на видео, как угрожал пассажиру сексуальной расправой.

"Я тебя изнасилую и съем потом", — кричал водитель (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

Конфликт произошел из-за несогласия водителя с тарифами. Так, сервис оценил стоимость поездки в 88 рублей, однако хозяин авто потребовал 100 рублей. Молодой человек отказался доплачивать.

В России таксист угрожал изнасиловать и съесть пассажира Скриншот видео

Водитель же сказал, что не будет искать 12 рублей сдачи и "вообще цену устанавливает он, а не приложение".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России таксист открыл огонь по прохожим из пулемета, расстрел попал на видео.

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