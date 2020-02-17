"Я тебе порежу все лицо!" Пьяная россиянка устроила дебош в самолете. Видео

Нетрезвая пассажирка устроила дебош на борту рейса Санкт-Петербург–Сочи. Она громко ругалась и угрожала попутчикам.

Видео появилось на странице RT на русском в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На нем слышно, как женщина покрывала пассажиров нецензурной бранью. Она обещала убить того, кто снимал её на камеру мобильного телефона.

"Еще раз ты меня будешь снимать – я тебе отвечаю: я тебе порежу все лицо", – кричала девушка.

На записи слышно, как она говорит, что два дня назад выписалась из психбольницы.

"Я психически больной человек. Ещё раз я тебе говорю. Подкараулю и в печень всажу нож, понял меня?", – сказала она.

Стюардам удалось на некоторое время пассажирку успокоить. Но ближе к посадке она снова начала буянить. После приземления девушку передали полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет российской авиакомпании "Аэрофлот" (Барселона – Москва) совершил внеплановую посадку в столице Польши Варшаве из-за дебоша пьяного пассажира на борту.

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