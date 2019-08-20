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"Я разочарован": дипломат объяснил, что не так со встречей Путин-Макрон

1.3т Читать материал на украинском

Заявления, сделанные по итогам встречи президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, не добавляют оптимизма Украине.

"Пока что я немного разочарован, хотя Макрон и сделал правильные заявления. Позиция "и вашим, и нашим" явно не в нашу пользу", – сказал OBOZREVATEL экс-министр иностранных дел, дипломат Владимир Огрызко.

В частности, по его мнению, не добавляет оптимизма и тот факт, что вопрос "украинского кризиса" обсуждался без участия представителя Украины.

Владимир Путин, Эммануэль Макрон во время встречи во Франции 19 августа

Владимир Путин, Эммануэль Макрон во время встречи во Франции 19 августа

Официальный сайт президента РФ

По словам Огрызко, лидер Франции "хочет скорее избавиться от этой проблемы и каким-то способом ее разрешить", в то время как Путин в который раз высказывает "традиционную позицию", суть которой сводится к "легализации бандитов" на Донбассе – к особому статусу оккупированных территорий.

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"К сожалению, здесь нам не приходится рассчитывать, что что-то высокое и великое упадет на голову. За свое счастье надо бороться", – убежден он.

"Единственным правильным ответом на поведение как одних, так и других, является укрепление Украины и превращение ее в субъект международного права. Когда любой понимает, что с Украиной так поступать нельзя, и за ее спиной решать ее судьбу тоже нельзя. Тогда мы сможем говорить со всеми не только о своих проблемах, но и о других проблемах", – подчеркнул дипломат.

Как писал OBOZREVATEL, 19 августа на двусторонней встрече Путин и Макрон обсудили ситуацию в Украине и высказали свое видение разрешения конфликта на Донбассе. В частности, прозвучало предложение организовать тематический саммит. Украинского представителя на встрече не было.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Мирные переговоры в Минске
Персоны
Владимир Огрызко Эммануэль Макрон Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Новости России
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Юг Руси
Юг Руси
"Когда любой понимает, что с Украиной так поступать нельзя, и за ее спиной решать ее судьбу тоже нельзя." ------- "Юг Руси 19.08.2019 18:48 "Без меня, меня женили"! Так и с Укроинной, без неё решают её судьбу )))" ))))
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
"обсуждался без участия представителя Украины" - а ещё не спросили разрешения на встречу у Украины.
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