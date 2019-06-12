"Я после Володьки лежать не буду!" Путина под Мавзолеем подняли на смех

В сети высмеяли президента России Владимира Путина, который в среду, 12 июня, спустился в раскоп на территории Кремля прямо возле Мавзолея.

Соответствующие фото с места событий опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Посмотрел на наполеоновскую саблю, шахматного коня XVIII века и крыльцо Приказных палат, с которого "кричали на всю Ивановскую", – поделился он подробностями.

Владимир Путин Twitter Дмитрия Смирнова

Пользователи тут же вспомнили о прежних "успехах" Путина, когда он якобы самостоятельно нашел на морском дне старинные амфоры. Тогда его пресс-секретарь Дмитрий Песков проговорился, что находка лидера РФ была постановочной.

"Сдает старик. Никаких археологических открытий. В былые времена мог амфору или клад какой-нибудь найти", "Засыпайте", "А как же амфоры, хотя бы пару штук нашел?", "Саблю сам Наполеон к празднику закапывал?" – написали в комментариях.

Отреагировал на развлечения Путина и украинский политолог Алексей Голобуцкий. "Что, за амфорами нырять уже не интересно, присматривал место под персональный мавзолей – б\у-шный из-под Ленина перестал устраивать? "Я после Володьки лежать не буду!" – так сказать", – написал он в своем Telegram-канале.

Путин спустился в раскоп на территории Кремля: Посмотрел на наполеоновскую саблю, шахматного коня XVIII века и крыльцо Приказных палат, с которого "кричали на всю Ивановскую"https://t.co/6EsHHtNeE1 pic.twitter.com/F4i9Att6Xw — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путина высмеяли за диктаторский жест во время заседания попечительского совета Русского географического общества.

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