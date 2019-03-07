"Я не против!" Скандальный священник РПЦ "благословил" песню о бомбежке США

Скандальный священник РПЦ Всеволод Чаплин отреагировал на песню "На подводной лодочке" о бомбежке Вашингтона, которую хор исполнил в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.

Своим мнением он поделился в интервью "Собеседнику". Говорит, текст 40-летней давности не помешает и нынче.

"Если в 1980 году песня звучала как антисоветская, то сегодня она стала по-новому злободневной – она показывает, что наш народ готов дать ответ агрессии Запада. Видимо, кого-то это очень сильно испугало. Пусть лучше мы будем предупреждать в шутливой форме о том, что воля у народа есть", – высказался он.

Всеволод Чаплин panorama.pub

Наказывать, считает Чаплин, никого не нужно.

"Конечно, это шутка: песня юмористическая, представляет из себя не очень тонкое издевательство над советской патриотической риторикой. К тому же и песня была исполнена на "бис", когда даже в рамках патриотического концерта можно исполнить и шутку", – прокомментировал Чаплин.

По словам церковника РПЦ, в храме такая выходка неуместна. Однако вне стен церкви он был бы не против слушать эту композицию.

"Этот хор встроен в административную структуру музея Исаакиевского собора. Так что, я думаю, руководители хора должны были понимать, какие песни исполнять уместно в соборе. Когда в храмовом здании командует музей, всякие бывают странности", – пояснил Чаплин.

Хор в Исаакиевском соборе Скриншот из видео

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