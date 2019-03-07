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"Я не против!" Скандальный священник РПЦ "благословил" песню о бомбежке США

2.3тЧитать материал на украинском

Скандальный священник РПЦ Всеволод Чаплин отреагировал на песню "На подводной лодочке" о бомбежке Вашингтона, которую хор исполнил в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.

Своим мнением он поделился в интервью "Собеседнику". Говорит, текст 40-летней давности не помешает и нынче.

"Если в 1980 году песня звучала как антисоветская, то сегодня она стала по-новому злободневной – она показывает, что наш народ готов дать ответ агрессии Запада. Видимо, кого-то это очень сильно испугало. Пусть лучше мы будем предупреждать в шутливой форме о том, что воля у народа есть", – высказался он.

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Всеволод Чаплин

Всеволод Чаплин

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Наказывать, считает Чаплин, никого не нужно.

"Конечно, это шутка: песня юмористическая, представляет из себя не очень тонкое издевательство над советской патриотической риторикой. К тому же и песня была исполнена на "бис", когда даже в рамках патриотического концерта можно исполнить и шутку", – прокомментировал Чаплин.

По словам церковника РПЦ, в храме такая выходка неуместна. Однако вне стен церкви он был бы не против слушать эту композицию.

"Этот хор встроен в административную структуру музея Исаакиевского собора. Так что, я думаю, руководители хора должны были понимать, какие песни исполнять уместно в соборе. Когда в храмовом здании командует музей, всякие бывают странности", – пояснил Чаплин.

Хор в Исаакиевском соборе

Хор в Исаакиевском соборе

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть возмутило выступление хора российской армии во Франции.

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Темы
Холодная война между Западом и РоссиейРоссийская военная угроза
Персона
Всеволод Чаплин
Тег
РПЦ
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Комментарии на сайте не модерированы
Новикова Мавра
Новикова Мавра
Точь-точь как у нас: храмами и лаврами командует министерство культуры, а в Софии Киевской Филарет с Епифанием стриптиз танцуют под акомпонемент хора им. Г.Веревки.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Все у паРАшников так - если подонок - то обязательно Ленин, Сталин, ПутЕн, Чаплин.
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Это о песне группы "Чингисхан "?
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