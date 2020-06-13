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13 июня • обновлено в 12:05
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Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Актер Все статьи автора

"Я не понимаю, как жить дальше, предал я всех, простите"

3.5т

"Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят.

Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. И если поймут, ну, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил.

Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье.

Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова.

Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего"

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Автор
Михаил Ефремов Михаил Ефремов
Место
Россия
Теги
Новости России ДТП
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