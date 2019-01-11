''Не хочу жить в Московии!'' Россиянка возмутилась предложением Ницой

Чтобы победить РФ в информационной войне, Украине стоит вести более серьезную кампанию, чем переименование России в Московию, как предлагает писательница Лариса Ницой.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявила российская оппозиционерка Ольга Курносова, которая к тому же объяснила, что в России подобные заявления уже не воспринимаются всерьез, а расценивается, как показатель поверхностности украинских участников информационной войны.

"На мой взгляд, есть гораздо более серьезные проколы, на которых нужно концентрироваться, если мы действительно хотим побеждать в информационной войне. И нельзя обходится только вот такими шуточными историями, а должны быть гораздо более серьезные удары", – сказала россиянка.

Курносова просит не унижать и не ставить всех россиян под одну гребенку, потому что в РФ живут разные люди.

Ольга Курносова Facebook Курносовой

"Например, я родилась в Петербурге и всю жизнь там прожила, и я не хочу жить в Московии, но я хочу вернуть Россию себе, российскому народу. И для этого в России нужно менять власть, даже не персоналии власти, а систему власти", – считает она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская писательница Лариса Ницой заявила, что Украина должна полностью запретить на всей своей территории российскую музыку. Ведь под эти песни в "Л/ДНР" пытали и пытают украинских бойцов.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.