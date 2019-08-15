"Я из самолета, который упал!" Появились душещипательные детали ЧП с лайнером в России. Видео

Пассажиры рухнувшего самолета А-321 рейсом Москва – Симферополь, рассказали душещипательные подробности авиакатастрофы.

Так, Федор Галин рассказал, что самолет начало трясти сразу после взлета, в салоне начали мигать лампы, появился запах гари.

"Всем привет! Я с самолета, который упал… После приземления, мы все выбежали. Так что все нормально", – рассказал он.

Предварительно известно, что несколько человек получили травмы во время аварийного приземления.

"Стоим в поле, пострадавшие есть, у парня рука сломана, у кента (друга) палец походу, ничего не сказали еще. Двигатель несколько раз хлопал. Они пытались его снова запустить, но мы начали падать, я держался за крест, я теперь точно верю в бога", – поделился один из пассажиров.

Телеграм-канал Hue также привел несколько свидетельств пассажиров. Так, один из людей рассказал, что во время посадки было действительно страшно: "Стюардесса кричала, чтобы никто не паниковал".

Самолет А-321 voz.aero

Сообщается, что когда самолет начал набирать скорость, то вдруг раздался взрыв, и двигатель начал отказывать.

"В какой-то момент самолет начал терять высоту. И мы просто упали в поле. Когда приземлились, все стали разбегаться. Когда открыли экстренный выход, некоторые начали спрыгивать, некоторые вообще босиком побежали. Мы оказались в поле. Нам сказали, куда идти, мы вышли на дорогу. Часа три, наверное, стояли. Только что нас забрал автобус", – отмечено в информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет А-321 рейсом Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую аварийную посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский (Подмосковье).

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