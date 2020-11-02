Цена не всегда выражается в деньгах или в своем собственном театре, или в чем-то еще, в художественном руководстве чем-то, в финансировании каких-то дел от Кремля. Она еще выражается в выкрике.

Я, например, удивляюсь – почему власть, — правда, есть сейчас легенда такая, что власть напустила на Кадырова Жириновского – ну, вы видите, он заставляет Жириновского извиняться, Жириновский говорит, что он не будет извиняться. Вот это очень хорошо, — пусть они грызут друг друга, мы посидим на бережке и посмотрим, кто из них будет в белых тапках.

Но тут вот, какая интересная история. Все обратили внимание, и это было сознательно сделано, в этом монологе Кадырова, который говорит античеловечные — не то, что антилиберальные, а таки дремучие какие-то заклинания. Он придумал такое словосочетание, которое он вставляет в текст и знает, что против него ничего не будет сделано, и никто его даже не осудит, потому что он в третьем предложении говорит "я, как пехотинец Путина".

Не знаю, я бы на месте Путина обиделся, потому что получается, что можно говорить – пока говорить, посмотрим, может быть, он скоро будет и делать, — всякие антицивилизационные речи, прикрываясь Путиным. Вообще на это мало кто обратил внимание, все чуть-чуть похихикали. Но я хочу сказать, что это вызов для Путина. Потому что он наговорил вот это, устроил новую точку конфликтности, но прикрыл ее простой фразой "я пехотинец Путина". И Путин в сложном положении.

Вдумайтесь: вы Путин, вас называют пехотинцем Путина – это кроме денег, которые идут на Чечню. Вот такой откровенный наглый: "пацан, а что ты со мной сделаешь? Ты со мной ничего не сделаешь. Потому что видишь, я всем объявляю, что я твой". Это сложная ситуация для Путина. Между прочим, я впервые вижу столь откровенное юзание президента, столь откровенное использование, казалось бы, уничижение себя "пехотинец", "скромник" — да нет, какой там – он царь Чечни, какой скромник? Миллиард с чем-то идет на Чечню каждый год, награды, полное владение этой республикой, всякие темные дела, часть которых подтверждена, часть не подтверждена.

Но есть чудесная история – "пехотинец Путина". Ну вот, Владимир Владимирович, я вас с этим поздравляю. Теперь "пехотинец Путина" может многое. Он вам напоминает этой фразой, что не у него есть свое место, а теперь у вас есть свое место. Он ваш "пехотинец", но молчать должны вы. Вот в чем разница. Вот так бывает, когда подобные вещи становятся законом жизни в России.