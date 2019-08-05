"Я беседовал с Дарвином": священник РПЦ впал в маразм на росТВ

Священник РПЦ, протоиерей и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря Москвы Артемий Владимиров опозорился заявлением о том, что якобы разговаривал с автором теории эволюции Чарльзом Дарвином. Религиозного деятеля не смутил тот факт, что ученый жил еще в ХIХ веке.

По словам Владимирова, их общение якобы состоялось в Вестминстерском аббатстве (Великобритания), где похоронен Дарвин. Маразматичные откровения о разговоре с давно умершим человеком священник озвучил в эфире телеканала "Спас" (чтобы посмотреть фрагмент видео, доскролльте страницу до конца).

Священник РПЦ Скриншот видео

"В Вестминстерском аббатстве похоронены многие именитые люди. Я вот недавно беседовал с Чарльзом Дарвином. Я не являюсь поклонником обезьяньей теории, поэтому мне как священнику было интересно поговорить. "Чарльз, как тебе там?" – обращался я к надгробию. Что ты скажешь сейчас, как тебе кажется, есть ли какие-то промежуточные звенья между видами – между зеброй и жирафом?" – сказал невменяемый протоиерей, добавив, что у Дарвина "было наивное представление, что археология найдет эти промежуточные звенья".

Как утверждает Владимиров, ученый якобы ответил ему. "Что вы думаете я услышал? "Батюшка, не соблазняйся моей теорией, не от большого ума я эту гипотезу выдвинул, в которой сейчас раскаиваюсь. Ни к медведю, ни к свинье лично ты не имеешь никакого отношения", – процитировал священник слова, якобы произнесенные Дарвином.

Подытоживая, неадекватный протоиерей порадовался "торжеству разума и православия", пожалел англосаксов и предложил телеканалу "Спас" транслировать свои передачи на английском и китайском языках.

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