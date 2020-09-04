Взрывы жилых домов в России в 1999 году: кто ответил за теракты, ставшие потрясением для страны. Видео

Жертвами взрывов в жилых домах в России стали 307 человек, более 1700 пострадали.

Ровно 21 год назад, 4 сентября 1999 года, началась серия взрывов в жилых домах в России. Жертвами терактов стали 307 человек, более 1700 пострадали.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям вспомнить, как развивались трагические события, а также рассказывает, кто организовал гибель людей.

Взрыв в Буйнакске, Дагестан

В 21:57 вечера 4 сентября 1999 года грузовик с 2700 килограммами взрывчатки взорвался возле пятиэтажного дома № 3 на улице Леваневского в городе Буйнакск, Дагестан.

В доме жили семьи военнослужащих 136-й мотострелковой бригады Минобороны России. Взрыв разрушил два подъезда. Погибли 64 человека, из них 23 – дети, 146 были ранены.

Взрыв в Москве на Гурьянова

Второй взрыв прогремел в ночь на 9 сентября в Москве. В 23:59:58, за две секунды до полуночи, заложенная в полуподвальном помещении бомба полностью обрушила два подъезда девятиэтажки по адресу улица Гурьянова, 19. Взрывная волна сильно повредила соседний 17-й дом. В радиусе 500 метров в окнах вылетели стекла.

По официальным данным, погибли 100 человек, 690 признаны пострадавшими. Уцелевшие жильцы говорили, что сперва приняли взрыв за землетрясение.

Поиски уцелевших после взрыва в Москве 13 сентября 1999 года

Взрыв на Каширском шоссе в Москве

Следующий взрыв раздался в 5 утра 13 сентября в московском доме на Каширском шоссе, 6. Кирпичное здание превратилось в груду щебня, в которой практически не было шансов выжить. Погибли 124 человека, 7 получили ранения.

Взрыв в Волгодонске

В 5:57 утра 16 сентября 1999 года очередной взрыв произошел в Волгодонске Ростовской области, возле девятиэтажного жилого дома на Октябрьском шоссе, 35. Погибли 19 человек, 89 были ранены.

Спасатель ищут выживших на месте взрыва в Москве, который произошел 13 сентября 1999 года

Реакция общества России

Серия взрывов 4-16 сентября шокировала Россию. Еще несколько недель жители многоквартирных домов патрулировали по ночам свои дворы и проверяли документы у незнакомцев. И если взрыв в Буйнакске выглядел как месть силовикам, то после взрывов в Москве никто не был уверен, что проснется утром.

Версии произошедшего

По официальной версии властей России и приговорам судебных органов страны, теракты организовали руководители незаконного вооруженного формирования Исламский институт "Кавказ" Эмир аль-Хаттаб и Абу Умар с помощью нанятых северокавказских боевиков.

В течение нескольких лет после совершения терактов большинство обвиняемых организаторов и исполнителей терактов были осуждены или убиты в ходе спецопераций.

При этом, как считают многие наблюдатели и аналитики, в частности исследователь и историк Юрий Фельштинский, политолог Андрей Пионтковский и бывшие сотрудники ФСБ Александр Литвиненко и Михаил Трепашкин, взрывы были организованы ФСБ для поднятия рейтинга Путина перед выборами, установления в стране полицейского режима ФСБ, оправдания Второй чеченской войны и т.п.

Как сообщал OBOZREVATEL, в общежитии ученого центра "Десна" на Черниговщине произошел взрыв: есть жертва и раненые.

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