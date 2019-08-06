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Взрывы в Ачинске: в России разозлились из-за лжи КремльТВ о ЧП

1.3т Читать материал на украинском

Россияне возмутились из-за ложной информации телеканала "Россия 24" о том, что взрывы на складах в Красноярске прекратились и очаги возгорания отсутствуют.

Фрагмент фейка рупоров Кремля с жесткой критикой опубликовали на Telegram-канале "Борус", обвинив журналистку в освещении недостоверной информации вдали от зоны бедствия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Взрывы под Красноярском

Взрывы под Красноярском

ВВС

"Немного критики в адрес коллег: корреспондент "России 24" откровенно лжет, что взрывов под Ачинском больше нет. Либо умышленно, либо просто потому, что тусуется у городской администрации, пишет интервью больших чиновников, а не работает на месте. Вы скатайтесь к эпицентру, милочка, послушайте. Бахает еще как", – возмущаются авторы разоблачающего поста.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • на территории военной части в Ачинском районе Красноярского края (РФ) 5 августа начали взрываться боеприпасы. В результате ЧП пострадали минимум восемь человек, была объявлена эвакуация.

  • В сети россияне устроили панику из-за массовой эвакуации из Ачинска.

  • Российские власти пристыдили за взрывы боеприпасов на военных складах в Красноярском крае, напомнившие очевидцам атомную катастрофу.

  • Замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что причиной пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края (Россия) мог стать человеческий фактор.

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Темы
Взрывы на складах в Красноярске российская пропаганда
Место
Россия
Тег
Новости России
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Путин !!!Перестань стирать мои комментарии !!!!
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
ХООхлы всё о России пекутся ,бедолаги...
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