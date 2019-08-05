"Взрывы не утихают!" Россияне закатили истерику из-за ЧП под Красноярском

Жители Ачинского района Краснодарского края (Россия) забили тревогу из-за взрывов на территории военной части в поселке Каменка.

Об этом пишут "Крым.Реалии". Отмечается, что люди массово начали бежать из районного центра.

Так, жительница 5 микрорайона Ачинска Анна Соловьева рассказала, что ее семья уже эвакуирована в поселок Масловка, который находится в 22 километрах от их города. Тем не менее, по ее словам, даже на таком расстоянии все еще слышны взрывы, трясутся окна и виден дым.

Взрывы под Красноярском

"Люди эвакуируются из Ачинска, все едут в сторону Красноярска. Взрывы происходят и чередой, и подряд с разной периодичностью по времени. В городе пробки", – поделилась она.

Эвакуация из Ачинска Twitter Igor Girkin

Эвакуация из Ачинска Twitter Igor Girkin

Эвакуация из Ачинска Twitter Igor Girkin

В запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте" местные жители принялись бурно обсуждать происходящее.

"Ребят, как думаете, оставаться в квартире или уезжать? Я живу на 3 м-кр очень сильно отдает, что аж все трясется, страшно если честно, очень. Боюсь, как бы до нас не дошло", "Улицы забиты машинами. Если будет эвакуация, то не выехать. Говорит, что с вокзала еле дорогу перешла", "Терпим, живы, ударная волна доходит, но окна целы, Каменке капец уже точно, взрывы не утихают, город паникует, кто едет, кто остается, мы едем", "Дороги все переполнены, из города трудно выехать", – написали пользователи.

Эвакуация из Ачинска Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории военной части в Ачинском районе 5 августа начали взрываться боеприпасы. В результате ЧП пострадали минимум 8 человек, была объявлена эвакуация.

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