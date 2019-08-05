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"Взрывы не утихают!" Россияне закатили истерику из-за ЧП под Красноярском

3.6т Читать материал на украинском

Жители Ачинского района Краснодарского края (Россия) забили тревогу из-за взрывов на территории военной части в поселке Каменка.

Об этом пишут "Крым.Реалии". Отмечается, что люди массово начали бежать из районного центра.

Так, жительница 5 микрорайона Ачинска Анна Соловьева рассказала, что ее семья уже эвакуирована в поселок Масловка, который находится в 22 километрах от их города. Тем не менее, по ее словам, даже на таком расстоянии все еще слышны взрывы, трясутся окна и виден дым.

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Взрывы под Красноярском

Взрывы под Красноярском

"Люди эвакуируются из Ачинска, все едут в сторону Красноярска. Взрывы происходят и чередой, и подряд с разной периодичностью по времени. В городе пробки", – поделилась она.

Эвакуация из Ачинска

Эвакуация из Ачинска

Twitter Igor Girkin

Эвакуация из Ачинска

Эвакуация из Ачинска

Twitter Igor Girkin

Эвакуация из Ачинска

Эвакуация из Ачинска

Twitter Igor Girkin

В запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте" местные жители принялись бурно обсуждать происходящее.

"Ребят, как думаете, оставаться в квартире или уезжать? Я живу на 3 м-кр очень сильно отдает, что аж все трясется, страшно если честно, очень. Боюсь, как бы до нас не дошло", "Улицы забиты машинами. Если будет эвакуация, то не выехать. Говорит, что с вокзала еле дорогу перешла", "Терпим, живы, ударная волна доходит, но окна целы, Каменке капец уже точно, взрывы не утихают, город паникует, кто едет, кто остается, мы едем", "Дороги все переполнены, из города трудно выехать", – написали пользователи.

Эвакуация из Ачинска

Эвакуация из Ачинска

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории военной части в Ачинском районе 5 августа начали взрываться боеприпасы. В результате ЧП пострадали минимум 8 человек, была объявлена эвакуация.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
взрывы взрывы на складах Новости России
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Махов Макс
Махов Макс
Мне понравилось! Так по всей расее, надь! Феерверки, потопы, клопы, касматавты. Бгггггаааа
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
А истерика мощная? Если нет, то не интересно. Обоз пробил очередное дно.
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Махов Макс
Махов Макс
Бухгалтер Борис, заибись когда какцапов щимят. Бгггггаааа
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Гори гори ясно что бы не погасло.
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