Взрывы на складах в России: названа причина

Причиной пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края (Россия) мог стать человеческий фактор.

Об этом заявил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. "Причина предварительная — это человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура", — цитирует его слова "РИА Новости".

По последним данным, детонация пороховых зарядов на складе прекратилась, но еще есть угроза подрыва отдельных боеприпасов.

Взрывы возле Ачинска "24"

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Ачинского района Краснодарского края (Россия) забили тревогу из-за взрывов на территории военной части в поселке Каменка. Они начали массово убегать.

Тем временем, из-за взрывов, которые напомнили очевидцам ядерную катастрофу, в сети пристыдили российские власти.

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