Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

Взрывы на складах в России: названа причина

1.7т Читать материал на украинском

Причиной пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края (Россия) мог стать человеческий фактор.

Об этом заявил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. "Причина предварительная — это человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура", — цитирует его слова "РИА Новости".

По последним данным, детонация пороховых зарядов на складе прекратилась, но еще есть угроза подрыва отдельных боеприпасов.

Новости
Валяются неразорванные снаряды: взрывы под Красноярском получили чудовищные последствия

Взрывы возле Ачинска

Взрывы возле Ачинска

"24"

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Ачинского района Краснодарского края (Россия) забили тревогу из-за взрывов на территории военной части в поселке Каменка. Они начали массово убегать.

Тем временем, из-за взрывов, которые напомнили очевидцам ядерную катастрофу, в сети пристыдили российские власти.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Красноярск
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
7
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
человеческого фактора нет только там где человек не присутствует в принципе. все что создано человеком ломается из за человеческого фактора. хоть вулканом залило боеприпасы виноват человек который их складировал близко к вулкану
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel