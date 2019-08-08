Взрываются ракеты? В России новое ЧП на военном полигоне

В Архангельской области (Россия) произошла череда взрывов на территории воинской части. В результате погиб один или два человека (по разным данным), еще 15 пострадали.

Как пишет Telegram-канал Mash, по сообщениям очевидцев, происшествие случилось в населенном пункте Ненокса. Там находится Государственный центральный ракетный полигон ВМФ "Ненокса". Около него находится ракетный полигон, который обеспечивает испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок.

Экстренные службы подтвердили превышение радиационного уровня в Неноксе. Датчики сработали в соседнем Северодвинске — на повышенные показатели отозвалась автоматизированная система контроля радиационной обстановки. Позднее появилась информация, что уровень радиации пришел в норму. Оказалось, что пожар вспыхнул на судне.

Власти Архангельской области подтвердили инцидент в военной части. Как пишет ТАСС, по данным пресс-службы губернатора региона, борты санавиации готовы направиться на место происшествия.

Баллистическая ракета "Военное обозрение"

Как сообщал OBOZREVATEL:

на территории военной части в Ачинском районе Красноярского края (РФ) 5 августа начали взрываться боеприпасы. В результате ЧП пострадали минимум восемь человек, была объявлена эвакуация.

В сети россияне устроили панику из-за массовой эвакуации из Ачинска.

Российские власти пристыдили за взрывы боеприпасов на военных складах в Красноярском крае, напомнившие очевидцам атомную катастрофу.

Замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что причиной пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края (Россия) мог стать человеческий фактор.

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