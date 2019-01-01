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Алексей Широпаев
Алексей Широпаев
Поэт, публицистВсе статьи автора

Взрыв в Магнитогорске: результат отношения к народу, как к безответному быдлу

2.5т

Рухнувший дом в Магнитогорске стоит на улице Карла Маркса. Извините, но не могу не вспомнить классическое: "Просто я живу на улице Ленина и меня зарубает время от времени".

Цензор.НЕТ

Цензор.НЕТ

Взрыв в Магнитогорске

Уверен, есть связь между предновогодней трагедией и неискоренимыми совковыми названиями, точнее - неискоренимым совком с его отношением к народу, как к безответному быдлу. Пока остаются улицы Ленина и Карла Маркса, Дзержинского и Матроса Железняка, нас будет регулярно всячески "зарубать". Ибо само население таким образом даёт на это согласие.

Новости
Читать всем, у кого чешется ''адиннарот'' и зудит ''путенввиди''

Вот Украина активно освобождается от всех этих Лениных и Марксов, потому что не хочет, чтобы её "зарубало" беспросветной жизнью. А у нас население советское и хочет таким оставаться - и получает соответствующие новогодние подарки...

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Автор
Алексей ШиропаевАлексей Широпаев
Место
РоссияМагнитогорск
Источник
Источник:Facebook Алексея Широпаева
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Куреза Александр
Куреза Александр
Бандера и Шухевич не учились в гестаповском КГБ! На пугабии есть четкий признак, как только кровожадный путлер начинает взрывать дома своих лишнехромосомных рабов - жди войнушку... "ГЕКСОГЕННЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ САХАР" завёз на какЦапию наверняка БАЦЬКА потому бомбить будут Минск...
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