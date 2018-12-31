Взрыв в Магнитогорске: появились новые подробности

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявил в Магнитогорске режим ЧС в связи с обвалом подъезда.

По последним данным, из-под завала достали четыре человека, в том числе одного ребенка. Состояние пострадавших расценивается, как средней тяжести, передает Интерфакс.

"Спасательные работы осложняют большая площадь завалов и морозная погода. Это создает определенные проблемы, в том числе для людей, которые могут под завалами находиться", – рассказали в МЧС.

В свою очередь, региональное управление ФСБ сообщило РИА "Новости", что причиной взрыва послужил бытовой газ.

"Основной версией случившегося является взрыв бытового газа. Других версией не рассматриваем", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в Магнитогорске прогремел ночью, в результате чего погибли три человека и обрушился подъезд.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.