МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Взрыв в Магнитогорске: появились новые подробности

3.6тЧитать материал на украинском

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявил в Магнитогорске режим ЧС в связи с обвалом подъезда.

По последним данным, из-под завала достали четыре человека, в том числе одного ребенка. Состояние пострадавших расценивается, как средней тяжести, передает Интерфакс.

"Спасательные работы осложняют большая площадь завалов и морозная погода. Это создает определенные проблемы, в том числе для людей, которые могут под завалами находиться", – рассказали в МЧС.

Новости
"Укрзалізниця" устроила крупное ЧП: подробности скандала

В свою очередь, региональное управление ФСБ сообщило РИА "Новости", что причиной взрыва послужил бытовой газ.

"Основной версией случившегося является взрыв бытового газа. Других версией не рассматриваем", – отметили в ведомстве.

Взрыв в Магнитогорске: появились новые подробности
Взрыв в Магнитогорске: появились новые подробности
Взрыв в Магнитогорске: появились новые подробности
Взрыв в Магнитогорске: появились новые подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в Магнитогорске прогремел ночью, в результате чего погибли три человека и обрушился подъезд.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияМагнитогорск
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
6
Смешно
5
Интересно
12
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Просто прекрасно! Пусть кацапопидары получают столько горя, сколько они причинили Украине!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги