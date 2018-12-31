Взрыв в Магнитогорске не вспомнил: в сеть слили новогоднее обращение Путина

В России в сеть попало новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина.

В своей новогодней речи Путин не упоминал геополитические "достижения" России и не затрагивал насущные проблемы страны. Вместо этого он пожелал россиянам счастья и удачи в новом году, и посоветовал добиваться целей своими руками, не ожидая ничьей поддержки.

Также президент РФ не упомянул о трагедии в Магнитогорске, где накануне под завалами жилой многоэтажки погибли люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Магнитогорске в ночь на 31 декабря в жилой девятиэтажке прогремел мощный взрыв.

ЧП случилось около 06:00 по местному времени (03:00 по Киеву). В результате обрушились перекрытия с третьего по десятый этаж над аркой между двумя подъездами. Пострадали 48 квартир, в которых жили 110 человек

В результате погибли четыре человека, еще четыре пострадали, 38 человек числятся пропавшими без вести.

Официальная причина – взрыв бытового газа.

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