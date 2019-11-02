Взрыв на танкере в Находке: появились новые детали и список погибших

Взрыв газовоздушной смеси на танкере "Залив Америка" в заливе Находка Приморского края РФ утром 2 ноября произошел из-за нарушения техники безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР, пишет Life. Также стали известны личности троих моряков, погибших в результате ЧП.

Взрыв на танкере "Залив Америка" в России Скриншот из видео

Отмечается, что сейчас правоохранители допрашивают свидетелей и очевидцев аварии на судне. Следователи же осматривают место происшествия, для проведения ряда судебных экспертиз изымается техническая документация, а также ведутся другие следственные действия.

Тем временем в СМИ опубликовали список погибших при взрыве на танкере "Залив Америка" в Находке:

М. Гергель — старший помощник капитана;

А. Дурягин — матрос;

Б. Хоботаев — матрос.

В результате ЧП погибли три моряка Скриншот из видео

Сообщается, что на судне уже провели газанализ, с помощью двух буксиров его готовят к переходу на 79-й причал. Для отбуксировки танкера ожидаются взрывотехники.

Добавим также: в компании "Наяда", которая владеет судном, заверили, что в момент инцидента на судне не было груза и оно было защищено от остатков нефтепродуктов.

Как писал OBOZREVATEL, утром 2 ноября в заливе Находка Приморского края РФ произошел хлопок на танкере "Залив Америка", следовавшего под российским флагом. На его борту взорвался газ. В результате погибло два моряка, еще один пропал без вести. Отмечается, что судно находилось в рейде возле мыса Астафьева. На его борту было 12 членов экипажа.

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