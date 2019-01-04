Взрыв дома в Магнитогорске: обнародованы имена 39 погибших. Фото жертв

Администрация российского Магнитогорска опубликовала список 39 погибших в результате обрушения подъезда жилого дома 31 декабря.

В четверг, 3 января, были завершены поиски выживших под завалами. Среди погибших - 6 детей. Анашкевич Владимир МихайловичАнашкевич Нина ИвановнаАнисимова Ольга Никитична

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Из полуразрушенных квартир 7 подъезда многоэтажки в первые часы после трагедии были спасены 18 человек. Еще 6 человек, том числе 2 детей спасли в ходе дальнейшей операции уже непосредственно при разборе завала. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Один из спасенных детей, 10-месячный малыш доставлен в Москву, в НИИ детской хирургии и травматологии, за его жизнь борются врачи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в российском Магнитогорске в ночь на 31 декабря прогремел мощный взрыв;

официальная причина – взрыв бытового газа, этот момент попал на видео;

позже появились кадры обрушение подъезда;

три подъезда в доме решили разобрать: это 5, 6 и 8 — соседние с полностью уничтоженным 7. Подъезды с 1 по 4 и с 9 по 12 признали безопасными для проживания.

позже в том же городе взорвалась и загорелась маршрутка. Погибли трое.

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