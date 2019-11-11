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11 ноября • обновлено в 12:23
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"Вызывайте санитаров": Путин рассказал министрам странную шутку. Видео

1.7т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин на заседании правительства пошутил про прививки от гриппа.

Инцидент произошел в понедельник, 11 ноября, сообщил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Кто из членов правительства сделал прививку? Раз, два, три. Четыре – я тоже сделал. Значит, гриппом заболел – самострел. Ну а как? Можно предотвратить – не предотвратил!" – пошутил глава Кремля.

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Однако в сети не оценили такой юмор, отмечая, что Путин таким способом отвлекает от настоящих проблем в России.

"Дедуля вообще конечно. И ведь в эфир пропускают, то есть редакторы такие же", "А если сделал и заболел, то выстрел в затылок", "Это очень важно, конечно, но вот у вас тут преподаватели студенток убивают, в армии солдат насилуют, чиновники к расстрелу призывают – может, об этом поговорите? Ну, хотя бы в перекур?", "Пусть он уже на пенсию уйдет. Хватит уже, не тянет. В какой-то гибрид позднего Брежнева и Ельцина на глазах превращается", "Жаль, что прививок от геополитической чумы нет", "Уже давно пора вызывать санитаров, дедушка бредит", "Мы думаем, что Путин серьезный вдумчивый политик, а тут дедушка неудачно шутящий про грипп", – негодовали в сети.

"Вызывайте санитаров": Путин рассказал министрам странную шутку. Видео

Скриншот

"Вызывайте санитаров": Путин рассказал министрам странную шутку. Видео

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями стройотрядовского движения пошутил о медалях активистов.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости России соцсети грипп Прививки от гриппа
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Выбрали самые жалкие либеральные комментарии и пытаются выдать за мнение всей России))))) обоз ты смешон
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Захаров Дмитрий, идиоты: "... Путин таким способом отвлекает от настоящих проблем в России."
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