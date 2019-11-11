"Вызывайте санитаров": Путин рассказал министрам странную шутку. Видео

Президент России Владимир Путин на заседании правительства пошутил про прививки от гриппа.

Инцидент произошел в понедельник, 11 ноября, сообщил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Кто из членов правительства сделал прививку? Раз, два, три. Четыре – я тоже сделал. Значит, гриппом заболел – самострел. Ну а как? Можно предотвратить – не предотвратил!" – пошутил глава Кремля.

Однако в сети не оценили такой юмор, отмечая, что Путин таким способом отвлекает от настоящих проблем в России.

"Дедуля вообще конечно. И ведь в эфир пропускают, то есть редакторы такие же", "А если сделал и заболел, то выстрел в затылок", "Это очень важно, конечно, но вот у вас тут преподаватели студенток убивают, в армии солдат насилуют, чиновники к расстрелу призывают – может, об этом поговорите? Ну, хотя бы в перекур?", "Пусть он уже на пенсию уйдет. Хватит уже, не тянет. В какой-то гибрид позднего Брежнева и Ельцина на глазах превращается", "Жаль, что прививок от геополитической чумы нет", "Уже давно пора вызывать санитаров, дедушка бредит", "Мы думаем, что Путин серьезный вдумчивый политик, а тут дедушка неудачно шутящий про грипп", – негодовали в сети.

Путин: Кто из членов правительства сделал прививку [от гриппа]? Раз, два, три. Четыре - я тоже сделал. Значит, гриппом заболел - самострел. Ну а как? Можно предотвратить - не предотвратил! pic.twitter.com/GKWRHGNmnd — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 11, 2019

Скриншот

Скриншот

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