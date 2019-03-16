Вызывает галюцинации: в России похвастались мощным оружием

На вооружение армии России поступят новые модификации станций визуально-оптических помех "Филин", разработку которых уже ведет холдинг "Росэлектроника" .

Об этом пишет РИА со ссылкой на пресс-службу компании. Параллельно идет работа над увеличением дальности действия существующей версии. Уже практически завершен проект доработки с применением нового объектива, который позволяет не менее чем в 1,5 раза увеличить мощность излучателя и расширить угол воздействия.

"На основе имеющихся технологических решений в области создания станций визуально-оптических помех, таких как „Филин“, опытный завод „Интеграл“ разрабатывает новые модификации изделия. Улучшаются массогабаритные характеристики, снижаются требования к электропотреблению", — пишет издание.

"Филин"

Как пояснили в пресс-службе, в частности, станции получат вариофокальный объектив, который позволит увеличить мощность излучателя как минимум в полтора раза, а также расширить угол его воздействия. Кроме того, у новой модификации будут улучшены массогабаритные характеристики и снижены требования к электропотреблению.

В "Росэлектронике" также отметили, что новые изделия можно будет использовать не только в военной, но и в гражданской сфере. "Могут создаваться как сильные станции военного и специального назначения, так и более слабые версии, предназначенные для вывода на рынок гражданской продукции, которые могут быть востребованы крупными компаниями для обеспечения безопасности любых охраняемых объектов", — пояснили в пресс-службе.

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