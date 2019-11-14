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14 ноября • обновлено в 09:47
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Выяснился вопиющий нюанс о стрельбе в Благовещенске: в России забили тревогу

2.3т
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В корпусе Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске (Россия), где студент устроил кровавую стрельбу, не было металлодетектора.

Об этом сообщает пресс-служба Следкома России. В то же время журналистам удалось узнать, что техникум охраняла частная охранная организация (ЧОО) "Сириус-А".

Последняя проверка компании была еще в мае прошлого года, ее проводила Росгвардия, уточняет Daily Storm.

Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Скриншот с видео

Предполагаемые владельцы "Сириуса-А" отказались от комментариев.

При этом на сайте госзакупок есть сведения о проводившемся в январе 2019 года конкурсе на "оказание услуг по физической охране" колледжа. Начальная цена контракта — 145 рублей.

В России уже забили тревогу, так как многих возмутило то, что студент с такой легкостью смог пронести оружие в здание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Благовещенске в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства студент устроил стрельбу, в результате которой пятеро учеников получили серьезные ранения. Один из них умер в больнице.

Причиной могла стать месть из-за девушки. СМИ пишут, что ее якобы изнасиловали в одном из помещений колледжа.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Стрельба в Благовещенске
Место
Россия
Тег
Новости России
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