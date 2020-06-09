Женщина из Элисты (Республика Калмыкия, Российская Федерация), убившая троих своих детей, а после покончившая жизнь самоубийством, могла страдать от послеродовой депрессии и иметь тяжелую наследственность.

Как сообщает Mk.ru, мать звали Таисия, дочерей – Амуланга и Айсана, а сына – Тагир. Нашел их отец по имени Гаря. Придя домой, он обнаружил входную дверь закрытой, после чего попытался позвонить жене, но безуспешно. Выломав дверь, он попал в дом и увидел там тела своей семьи.

"От увиденного он практически лишился дара речи. По по предварительным данным, многочисленные ножевые колото-резаные раны грудной клетки 10-летней, восьмилетней дочерям и четырехмесячному сыну нанесла их 35-летняя мать, которая затем свела счеты со своей жизнью", – передает издание.

По словам коллеги Таисии, случившееся могло стать следствием послеродовой депрессии, так как третьего ребенка она родила только 29 января. Однако, у её знакомых есть и другой вариант – плохая наследственность.

"А ее знакомые предполагают: возможно, все дело в тяжелой наследственности. Дело в том, что много лет назад у ее мамы случилось тихое помешательство, и она тоже покончила жизнь самоубийством", – рассказали знакомые Таисии.

В то же время, как сообщает издание, для соседей случившееся оказалось шоком. Они охарактеризовали семью с положительной стороны. Мол, родители работящие, жили всегда в ладу и были приветливыми. Муж работает строителем, а жена многие годы была воспитателем детского сада.

Таисия Mk.ru

"Она выросла в маленьком поселке Эвдык Кетченеровского района. Рано оставшись без матери, будучи совсем еще подростком, помогала отцу воспитывать младших сестренку и брата. Окончила Элистинский педагогический колледж. Прекрасно знала родной язык, участвовала во всех методических и предметных конкурсах городского и республиканского уровней, где ее отмечали", - говорится в публикации.

По словам соседей, муж был её школьной любовью, а детей они любили и приучали к скромности. Бывший директор школы и экс-глава сельского муниципалитета Токтан Амунова рассказал, что Таисия была из трудолюбивой семьи, являлась председателем школьного родительского комитета и активисткой экологических рейдов по уборке села.

По словам старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия Екатерины Кураевой возбуждено уголовное дело по признакам преступления по пп. "а" и "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, убийство малолетнего).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Элисте 8 июня в квартире жилого дома нашли три тела детей с колотыми ранами и их матери, которая покончила с собой.

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