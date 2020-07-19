Выяснилась цена, которую заплатил Янукович за дом в Барвихе

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович купил дом в подмосковном поселке Барвиха, который славится элитной недвижимостью.

Как рассказал в интервью "Новой газете" российский политтехнолог Вадим Самодуров, дом обошелся Януковичу в $52 млн.

"Янукович поселился в районе Барвихи. Говорят, что он не торгуясь, купил дом за $52 миллиона", – отметил Самодуров.

По его словам, в этом же районе осели некоторые члены семьи бывшего президента Украины.

"Экс-премьер Николай Азаров живет на Рублевке, в Петрово-Дальнем. Не знаю, арендует ли он или купил там землю и недвижимость, но знаю, что члены его семьи покупали землю и участки в поселке Жуковка. У меня много друзей живет в этом районе, и, по слухам, здесь осело достаточное количество бывших украинских "топов". Некоторые, насколько мне известно, живут в Крыму, например, Сергей Арбузов", – утверждает политтехнолог.

При этом он добавил, что не применял бы к этим людям термин "правительство в изгнании".

"Никто их не изгонял, и они не пытались бороться ни за свою страну, ни за свои идеи, ни за свой народ. Янукович и его приближенные трусливо сбежали. У них нет морального права называться "правительством" и говорить о каких-то высоких материях, потому что они дезертиры, которые предали доверие своих граждан, бросили страну в самый критический момент и обрекли ее на хаос. Их действия привели к тысячам жертв, в том числе тех, кто погиб на Донбассе", – считает Самодуров.

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