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13 февраля • обновлено в 23:57
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"Вытащить бедняг - это так по-русски!" Пропагандисты грозятся "спасти" украинцев из Уханя. Видеофакт

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В прямом эфире шоу на канале "Россия 1" связались с украинкой в Ухани, откуда распространился китайский коронавирус. Девушка рассказала, как ей хочется домой.

Известная российская пропагандистка, ведущая передачи Ольга Скабеева прокомментировала ее слова в своем Telegram-канале. Она надеется, что девушку "не начнут прессовать украинские нацики за откровения в программе" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца старницы).

По видеосвязи девушка рассказала, что была шокирована отменой эвакуации украинцев из Ухани и попросила о помощи.

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Пропагандисты грозятся "спасти" украинцев из Уханя

Пропагандисты грозятся "спасти" украинцев из Уханя

Скриншот

"Вспомните эти слова, когда в следующий раз услышите от преЗЕдента популистские речи про ценность каждого "громадянина" и призывы "повертаться" на родину", – написала Скабеева.

На слова украинки также отреагировала главный редактор российского пропагандисткого телеканала Маргарита Симоньян. Она заявила, что было бы круто, если бы "они взяли и вытащили бедняг-украинцев".

"А вот если бы мы взяли да и вытащили этих бедняг-украинцев, это было бы очень круто. И очень по-русски", – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у Путина оправдались за ужасные условия на борту самолета, которым экстренно эвакуировали россиян из эпицентра коронавируса города Ухань в Тюмень.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Тег
пропаганда
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
"...за ужасные условия на борту самолета" У.к.у.р.и.н.а. своим гражданам и таких условий не предоставила. Просто у.р.к.а.и.н.а (.м.у.д.а.к.и тупые) положила х...на своих граждан... "Девушка рассказала, как ей хочется домой" Жалко девчонку. Симпатичная. Надеюсь, ей правда помогут Российские дипломаты.
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