"Вытащить бедняг - это так по-русски!" Пропагандисты грозятся "спасти" украинцев из Уханя. Видеофакт

В прямом эфире шоу на канале "Россия 1" связались с украинкой в Ухани, откуда распространился китайский коронавирус. Девушка рассказала, как ей хочется домой.

Известная российская пропагандистка, ведущая передачи Ольга Скабеева прокомментировала ее слова в своем Telegram-канале. Она надеется, что девушку "не начнут прессовать украинские нацики за откровения в программе" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца старницы).

По видеосвязи девушка рассказала, что была шокирована отменой эвакуации украинцев из Ухани и попросила о помощи.

Пропагандисты грозятся "спасти" украинцев из Уханя Скриншот

"Вспомните эти слова, когда в следующий раз услышите от преЗЕдента популистские речи про ценность каждого "громадянина" и призывы "повертаться" на родину", – написала Скабеева.

На слова украинки также отреагировала главный редактор российского пропагандисткого телеканала Маргарита Симоньян. Она заявила, что было бы круто, если бы "они взяли и вытащили бедняг-украинцев".

"А вот если бы мы взяли да и вытащили этих бедняг-украинцев, это было бы очень круто. И очень по-русски", – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у Путина оправдались за ужасные условия на борту самолета, которым экстренно эвакуировали россиян из эпицентра коронавируса города Ухань в Тюмень.

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