"Выступил против отары зомби": появилось видео с россиянином, назвавшим Сталина убийцей

В сети опубликовали видео с акции "Две гвоздики товарищу Сталину" в Москве, на котором один из активистов бросил в памятник сломанные цветы с криком "Сгори в аду, палач народа, убийца женщин и детей!"

Запись появилась на странице "Шаден" в Twitter. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что сразу после этого его повалили на землю с криком: "Пошел вон, урод!" "Вот мерзавец. Е**нутый, бл*дь", – послышалось в толпе. Первым на активиста набросился пожилой мужчина в форме полковника советской армии, потом к нему присоединились и правоохранители. Вскоре молодого человека увели в неизвестном направлении.

Скриншот из видео

Сеть бурно отреагировала на инцидент. Многие написали о том, что мужчина поступил очень смело, поскольку выступил против. Отметили также и то, что такой поступок был правильным, учитывая все жертвы, к которым привело правление Сталина.

"Молодец, не побоялся против отары зомби пойти", "Один человек среди этого мрака", "Один единственный здравый человек был и того скрутили", "Мужик! Слава россиянину! Слава герою!", "Это герой, а уроды вокруг", – написали в комментариях.

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